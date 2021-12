Sau thông tin C03 Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương, trong đó có Long An, UBND tỉnh này đã yêu cầu thanh tra, kiểm tra về mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phòng dịch.

Chiều 20/12, bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, sau khi có thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố bị can Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á và các đồng phạm để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế rà soát với tất cả các đơn vị y tế công lập trên địa bàn.

UBND tỉnh hiện đã giao Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế trực thuộc việc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch thời gian qua và báo cáo kết quả chậm nhất ngày 24/12.

Kit test xét nghiệm của Công ty Việt Á

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở TT&TT tỉnh tổ chức họp báo thông tin về việc trên.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Sở TT&TT Long An cho biết, hiện vẫn chưa ấn định thời gian họp báo do đang chờ báo cáo các nơi về số lượng, thời điểm mua kit test Covid-19.

Hôm 10/12, C03 Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên-Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng.

Liên quan vụ việc, Sở Y tế Long An bước đầu xác định có một số đơn vị đã mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á.

Hiện Sở Y tế Long An đã có văn bản gửi CDC Long An và các đơn vị trực thuộc khác yêu cầu khẩn trương rà soát lại tất cả các hồ sơ liên quan đến việc đầu tư, mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021.

Việc này nhằm kiểm tra, đánh giá từng hồ sơ có đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật hay không, báo cáo về Sở Y tế chậm nhất ngày 22/12.

Tuấn Kiệt