Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, đơn vị này vừa phối hợp cùng Công an quận 12, Công an huyện Hóc Môn và Công an tỉnh Bình Thuận khám phá một ổ nhóm sản xuất tiền giả.

Công an đã bắt giữ Hồ Hoàng Long (43 tuổi, quê Đồng Nai); Hồ Văn Hoàng Giang (30 tuổi), Võ Văn Sang (27 tuổi) và Đặng Thị Minh Thư (24 tuổi) cùng ngụ huyện Hóc Môn để điều tra, xử lý về hành vi “làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Qua công tác quản lý địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã phát hiện về một ổ nhóm buôn bán tiền giả. Chúng rao trên mạng xã hội Facebook, Zalo là, 4 triệu đồng tiền thật mua được 10 triệu đồng tiền giả.

Tập trung điều tra, công an phát hiện đây là ổ nhóm sản xuất tiền giả có quy mô lớn.

Bốn đối tượng bị bắt giữ

Qua thời gian dài điều tra theo dõi, lực lượng phối hợp do Phòng PC02 - Công an TP.HCM làm chủ công đã phục kích, bắt giữ đối tượng Long đang trữ trong người 71 triệu đồng tiền giả để đi tiêu thụ.

Tiếp tục truy xét, công an bắt giữ thêm 3 đối tượng nói trên. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ lượng tiền giả, ma tuý, một quả lựu đạn cùng nhiều hung khí cùng các loại máy móc thiết bị phục vụ cho việc in tiền giả.

Cơ quan công an thu giữ tang vật là tiền giả

Công an xác định một trong những đối tượng cầm đầu là Diệp Đình Minh, hiện đã bỏ trốn và đang khẩn trương trương bắt.

Công an làm rõ, Long và Minh quen biết với nhau khi thụ án tù. Sau đó cả hai kết hợp với nhau để in ấn tiền giả nhằm bán ra, thu lợi.

Chúng thường xuyên thay đổi điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Nhóm này thừa nhận đã in ra 500 triệu đồng tiền giả.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Linh An