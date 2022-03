Ở miền Tây có cây sộp kiểng cổ hơn 100 tuổi và 23 cây me hơn 200 tuổi có giá trị rất lớn, được lập kỷ lục Việt Nam và châu Á.

Cây sộp "Đại long kỳ mộc" xác lập kỷ lục châu Á

Chủ nhân cây sộp kiểng hơn 100 năm tuổi “Đại long kỳ mộc” là anh Vũ Đức Đông (50 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Anh Đông chia sẻ, cách đây hơn 10 năm, anh mua cây sộp kiểng từ một người quen ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp) với giá tương đối “mềm”.

“Khi đó cây có thân hình gần giống con rồng. Sau khi mua về tôi thuê thợ đến sửa chi, cành theo dáng vốn có của cây”, anh Đông nói.

Cây sộp kiểng cổ hơn 100 năm tuổi của anh Vũ Đức Đông ở Đồng Tháp

Theo lời anh Đông, đây là cây sộp kiểng có kích thước “khủng” với chiều dài khoảng 12m. Cây có thân trụ lên cao khoảng 2,2m thì bắt đầu uốn lượn, tạo thành dáng bay rất mượt.

Điều đặc biệt là phần gốc của cây nổi gân múi xù xì có hình dáng như đầu rồng rất uy nghi.

“Khi đứng nhìn tổng thể từ xa, dáng cây có hình dáng một con rồng. Khi lại gần thì "đầu rồng" có gân múi rõ ràng, hùng dũng với chu vi lên đến 3,3m. Phần "đuôi” uốn lượn như thể rồng đang cuộn mình để bay lên trời", anh Đông nói.

Cây sộp kiểng này có tên "Đại long kỳ mộc"

Năm 2020, cây sộp kiểng của anh Đông được xác lập kỷ lục Việt Nam “Cây sộp kiểng đại thụ dáng bay dài 12m đạt giá trị độc bản tại Việt Nam”.

Đến năm 2021, cây sộp kiểng này tiếp tục được xác lập kỷ lục châu Á “Cây sộp kiểng cổ thụ hình rồng độc bản tại châu Á. Cây sộp có chiều dài 12m với thân ngang và cành uốn cong theo kiểu kiểng cổ. Cấu trúc cây dài tương tự như con rồng uốn lượn chuẩn bị bay lên trời”.

“Rất hiếm có cây sộp kiểng cổ nào có “mình rồng” dài 12m như cây tôi đang sở hữu. Nhiều người đến trả giá 3 tỷ nhưng tôi chưa đồng ý bán”, anh Đông nói và cho biết, cây sộp kiểng của mình có giá hơn 5 tỷ đồng.

Phần gốc cây rộng khoảng 4m

Theo anh Đông phần gốc của cây nổi gân múi xù xì rất lạ

Cây sộp có chiều dài 12m

Cây sộp "Đại long kỳ mộc" của anh Đông được xác lập kỷ lục châu Á

Anh Vũ Đức Đông, chủ nhân cây sộp

Bộ sưu tập me lớn nhất Việt Nam

Ở Đồng Tháp, anh Nguyễn Hoàng Tuấn (45 tuổi) là người sở hữu hàng chục cây me kiểng cổ với dáng thế độc, lạ, được xác lập kỷ lục “Bộ sưu tập me lớn nhất Việt Nam”.

Anh Tuấn nói, để có bộ sưu tập cây me cổ “khủng” anh mất khoảng 20 năm.

Bộ sưu tập 23 cây me cổ của anh Tuấn

“Tôi làm nghề sửa cây kiểng từ lúc 16 tuổi và được giới chơi cây cảnh ở Đồng Tháp, cũng như các tỉnh miền Tây biết đến. Khoảng 20 năm nay, tôi có sở thích sưu tầm những loại cây có kích thước lớn, dáng độc lạ như vú sữa, khế, me…

Những cây me tôi chọn phải có tuổi thọ ít nhất 200 năm. Hình dáng phải độc đáo như: một cốt nhiều thân, dáng nằm ngang hoặc dáng như con thú…", anh Tuấn chia sẻ.

Cây me "Song lão trường thọ" của anh Tuấn đạt kỷ lục Việt Nam

Mỗi cây me có hình dáng khác nhau nên anh Tuấn sẽ căn cứ vào vẻ ngoài để chỉnh sửa nhánh, tàn và đặt tên cho phù hợp. Anh đặt cho cây me nhiều tên nghe rất “kiêu” như: gió lùa, ngũ phúc lâm môn, song lão trường thọ, thất hiền…

Những cây me của anh Tuấn đều hơn 200 tuổi

“Cây me được đặt tên "song lão trường thọ” hơn 200 năm tuổi, có chiều cao 4,5m, đường kính tán rộng 5m, hoành gốc 5m. Do được trồng lâu năm nên thân khá lớn, gốc và rễ nổi lên những u nần, xù xì rất đẹp mắt. Cây song lão trường thọ được xác lập kỷ lục Việt Nam "Cây me kiểng cổ thụ có hình dạng 2 thân cùng một gốc đạt giá trị độc bản Việt Nam", anh Tuấn nói thêm.

“Tôi mua cây me này ở ngoài Bắc, vận chuyển hơn 1.200km mới đưa về tới Đồng Tháp. Sau đó tiến hành uốn, nắn tàn, chi để cho ra tác phẩm hoàn chỉnh”, anh Tuấn chia sẻ.

Ngoài "Song lão trường thọ", bộ sưu tập me kiểng cổ của anh Tuấn có cây me dáng nằm có chiều dài lên đến gần 6m.

Cây me độc đáo này được anh Tuấn đặt tên "rừng cây (ngũ phúc lâm môn)". Anh Tuấn nói cây me này anh mua ở Quảng Trị. "Cây me này có một thân nhưng đến tận 5 gốc. Thân me nằm ngang, thân ngã đến đâu rễ bò lan đến đó giống như cây sộp, cây gừa.

Thông thường với cây me người ta chỉ thấy cây mọc thẳng đứng hoặc mọc nghiêng rất hiếm có cây mọc ngang và dài đến thế”, anh Tuấn nói.

