Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, ông Vỹ cầm kéo đâm vào ngực chính người em ruột của mình khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin với VietNamNet sáng nay, ông Ngô Hữu Thuận - Chủ tịch UBND phường Thuỷ Dương (thị xã Hương Thuỷ, tỉnh TT-Huế) cho biết, công an địa phương đang vào cuộc, điều tra vụ việc mâu thuẫn khiến một người dân bị đâm nhập viện.

Hiện trường ông Phúc bị anh trai đâm nhập viện do mẫu thuẫn về đất đai. Ảnh CTV

Người nhà nạn nhân cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 29/3. Nạn nhân là ông Nguyễn Diên Phúc (51 tuổi, trú tại phường Thủy Dương).

Trước đó, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, ông Nguyễn Diên Vỹ và ông Phúc (em trai ông Vỹ) đã cãi lộn, xô xát.

“Ông Vỹ cùng với sự giúp sức của chị và hai mẹ chị dâu đã dùng kéo đâm chồng tôi 2 nhát vào vùng ngực và lưng. Sau sự việc xảy ra, chồng tôi được đưa đi Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, may mắn nên giữ được tính mạng”, bà Đặng Dạ Lan (vợ ông Phúc) cho biết.

Cũng theo bà Lan, trước đó một ngày, ông Vỹ cũng từng cầm tuốc - nơ - vít xông vào đòi đâm ông Phúc nhưng được công an khu vực và mọi người kịp thời can ngăn nên không xảy ra hậu quả.

Theo Chủ tịch UBND phường Thủy Dương, mảnh đất tranh chấp được UBND phường Thuỷ Dương giao vào năm 2002.

Sau vụ việc xảy ra, ông Phúc phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Lý do giao đất là do hộ gia đình bố ông Phúc bị ảnh hưởng do nhà nước thu hồi đất để mở rộng Quốc lộ 1A. Lúc đó, ông Phúc đang sống trên thửa đất bị thu hồi, đồng thời gia đình con đông nên thời điểm đó Hội đồng xét giao đất đồng ý giao đất cho ông Nguyễn Diên Phúc.

Ông Phúc đã làm nhà và sinh sống ổn định từ đó đến nay.

“Giấy tờ, hồ sơ, thuế ông Phúc đều đứng tên. Vì thế, phường đã làm hồ sơ trình lên thị xã để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phúc theo quy định.

Thế nhưng gần đây, anh em, người thân gia đình này có mâu thuẫn nên UBND thị xã Hương Thuỷ đang tạm dừng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phúc để thẩm tra, làm rõ thêm”, ông Thuận nói.

Quang Thành