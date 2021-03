Xuất phát từ mâu thuẫn với người thân trong gia đình, nam thanh niên châm lửa đốt nhà khiến nhiều tài sản bị cháy rụi.



Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện để khống chế một đám cháy nhà dân tại phường Tây Hiếu, TX Thái Hoà (Nghệ An).



Theo đó, khoảng 19h20 ngày 24/3, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy nhà ông P.V.M tại xóm Phú Tân, phường Tây Hiếu, TX Thái Hoà.

Lực lượng PCCC&CNCH được huy động đến hiện trường

Ngay lập tức, lực lượng chữa cháy Đội PCCC & CNCH số 3 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy kịp thời.

Tại hiện trường, căn nhà bị cháy có 2 tầng, đám cháy xuất phát tại một phòng dưới tầng 1 rồi sau đó lan lên phòng trên tầng 2.

Nhiều vật dụng bị cháy rụi

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn khi có mặt, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt được ngọn lửa.

Bước đầu được xác định, do P.T.A (SN 1999) là con trai của chủ nhà đốt vì mâu thuẫn với người thân trong gia đình.

Hậu quả, vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản gia đình. Rất may, không có thiệt hại về người.

Bảo An