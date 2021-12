“Thực tình tôi cũng có biết con bị đánh, cắt tóc, làm nhục rồi đưa lên mạng xã hội đâu. Sao họ lại tàn nhẫn như vậy chứ”, bà Biểu nói trong nước mắt.

Từ hôm xuất hiện clip nữ sinh M. bị chủ shop quần áo ở TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đánh đập, cắt áo ngực trên mạng xã hội, đến nay nữ sinh này vẫn đang phải nằm viện điều trị do sốc tâm lý.

Bà Lê Thị Biểu (SN 1979, mẹ của nữ sinh M.) cho biết, hiện tại con gái vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn do bị sốc tâm lý, đau đầu, chóng mặt. M không muốn gặp ai vì tinh thần chưa ổn định.

Gia đình bà Biểu thuộc diện hộ nghèo của phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn). M là chị cả của 3 đứa em. Bố M mất cách đây hơn một năm do tai nạn giao thông, một mình bà Biểu phải gồng gánh nuôi 4 đứa con đang trong độ tuổi ăn học. Sức khỏe ốm yếu, hay bị bệnh rối loạn thần kinh nên bà cũng không làm được thêm công việc gì ngoài trông chờ vào mấy sào ruộng.

M hiểu được hoàn cảnh của gia đình nên rất chịu khó giúp mẹ chăm lo cho các em.

Bà Biểu không hề biết con mình bị đánh đập, cắt áo ngực

Bà Biểu kể, bản thân cũng chỉ mới biết được sự việc con lấy trộm cái chân váy ở shop quần áo ở TP Thanh Hóa cách đây mấy ngày do công an phường thông báo.

Người mẹ gượng hỏi thì M. kể lại, vào ngày 18/11, M. và một bạn học cùng lớp có đi lên TP, vào shop quần áo lấy trộm một chân váy trị giá 160.000 đồng.

Khoảng một tuần sau (ngày 25/11) chủ shop phát hiện mất váy và đưa thông báo lên fackebook cá nhân. Khi M. đọc được nội dung này, đã lập tức liên lạc với chủ cửa hàng để xin lỗi, nhận sai, hứa trả lại và đền bù cái váy.

Nữ sinh M. quỳ gối van xin nhưng vẫn không được chủ shop tha tội

Ngày 26/11, M. và một bạn học đã lên tận cửa hàng để xin lỗi, nhưng bị chủ shop đánh đập, cắt tóc, cắt áo ngực và quay clip yêu cầu phải đền bù 15 triệu đồng mới bỏ qua. Chủ cửa hàng đưa ra thời gian trong 3 ngày phải có đủ số tiền, không sẽ báo công an và đưa clip lên mạng.

Ngày hôm đó về nhà, cháu có biểu hiện bất thường, mặt buồn rầu, hay khóc một mình nhưng không nói gì với mẹ.

Người dân đến động viên gia đình bà Biểu

Cũng theo lời M., hết 3 ngày như đã hẹn, vẫn không xoay sở được số tiền trên để trả nợ nên đã liên tục nhắn tin xin lỗi và mong được tha thứ nhưng chủ cửa hàng dọa bắt đi tù.

Quá sợ hãi, M. đã vào Công an phường Quảng Vinh để báo cáo lại sự việc, nhờ các chú công an xem hành vi của mình có phải đi tù không. Khi công an gọi điện về thông báo, bà Biểu mới biết sự việc.

Hai vợ chồng chủ shop Mai Hường bị khởi tố

"Khi biết sự việc, nhận thấy con mình đã sai nên tôi phải lên tận nơi gặp chủ cửa hàng trình bày hoàn cảnh và xin được giảm mức tiền phạt, nhưng họ chỉ giảm cho 5 triệu, yêu cầu phải đóng 10 triệu. Hoàn cảnh gia đình tôi lấy đâu số tiền đó mà nộp. Có lẽ chính vì thế nên họ đã đưa clip con tôi lên mạng.

“Thực tình tôi cũng có biết con bị đánh, cắt tóc, làm nhục như vậy đâu. Cũng nghĩ bình thường con sai, họ bắt nộp phạt thì lên xin. Ai ngờ thấy con bị đánh đập đưa lên mạng xã hội mà xót xa. Sao họ lại tàn nhẫn như vậy chứ”, bà Biểu nói trong nước mắt.

Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai vợ chồng chủ cửa hàng shop quần áo Mai Hường về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Làm nhục người khác”.

Tuấn Linh