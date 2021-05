Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép, các tỉnh từ Thanh Hóa tới TT-Huế đã điều động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ túc trực 24/24, kiểm soát biên giới.

Đại tá Lê Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo điều động của cấp trên, 76 cán bộ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tăng cường lực lượng cho biên phòng lên vùng biên làm nhiệm vụ.

Lực lượng biên phòng Thanh Hóa triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở biên giới.

“Chủ trương tăng cường lực lượng lên vùng biên là rất kịp thời, thêm sức mạnh cho biên phòng, tạo 'lá chắn thép' trên biên giới để phòng chống dịch tốt nhất”, ông Hùng nói.

Kiểm soát người xuất nhập cảnh qua biên giới.

Trong sáng nay (1/5), BĐBP tỉnh đã tiếp nhận số cán bộ trên, trong ngày hôm nay các lực lượng này sẽ lên vùng biên làm nhiệm vụ.

Tại Nghệ An, Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, sau khi được tăng cường, các lực lượng biên phòng, công an, dân quân, y tế và hải quan đã thành lập 101 tổ chốt, trong đó có 34 tổ chốt chính; 15 tổ lưu động; 46 trạm kiểm soát tuyến đất liền và 6 trạm tuyến biển.

Tổng số 621 cán bộ chiến sỹ ở Nghệ An được huy động bám trụ ở vùng biên, túc trực 24/24.

“Chúng tôi đã phối hợp với 3 tỉnh của nước bạn Lào là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay tăng cường quân số về các cụm bản gần dọc đường biên giáp huyện Kỳ Sơn và Quế Phong”, Đại tá Bình thông tin.

Nghệ An là tỉnh có đường biên giới dài hơn 468km, giáp ranh với nước bạn Lào và là tỉnh có đường biên giới dài nhất cả nước.

Dự kiến, ngày mai số lượng trang thiết bị y tế, xe chuyên dụng, lực lượng từ Bộ Chỉ huy quân tỉnh, chó nghiệp vụ sẽ được tăng cường tiếp về tuyến biên giới ở Nghệ An.

Tại Hà Tĩnh, Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường quân số cho 25 tổ chốt dọc tuyến biên giới ở 3 huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê.

Cán bộ chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh tuần tra 24/24, canh giữ biên cương.

“Hiện có 400 cán bộ chiến sỹ đang túc trực, canh gác 24/24, phối hợp với lực lượng dân quân các xã biên giới tuần tra, kiểm soát lưu động trên các đường mòn. Kiên quyết và kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra, không để tình trạng vượt biên trái phép vào nội địa”, Thượng tá Võ Tiến Nghị nói.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, hiện có 5 chốt chống dịch chính thức và 3 tổ lưu động, với hơn 100 cán bộ chiến sỹ.

Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình cũng cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường 44 cán bộ chiến sỹ lên biên giới để phòng chống dịch.

153 cán bộ chiến sỹ tuần tra kiểm soát biên giới ở Quảng Bình.

Trong đợt 1, sẽ có hơn 50 người của cả 2 đơn vị cùng với các tổ, chốt trên các tuyến biên giới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện BĐBP tỉnh đang duy trì 30 tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động, cùng với 153 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra, kiểm soát, mật phục, chốt chặn nghiêm ngặt 24/24 giờ tại khu vực biên giới.

Theo Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã dồn gần như toàn lực cho công tác chống dịch dọc đường biên, đặc biệt càng được thắt chặt hơn khi những ngày qua khi phía Lào có nhiều ca nhiễm Covid-19.

Lực lượng chức năng xịt thuốc khử khuẩn các xe qua lại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị).

Lực lượng biên phòng đã lập 86 chốt với 425 cán bộ chiến sĩ, lập 23 tổ lưu động.

Theo ông Phương, lực lượng biên phòng đã đề xuất với UBND tỉnh khẩn trương lập 'lá chắn 3 lớp' cho vùng biên Quảng Trị.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Trị đi dọc tuyến biên giới Việt – Lào kiểm tra, đốc thúc công tác phòng chống dịch.

Lớp đầu tiên là những chốt chặn ngay dọc tuyến đường biên do lực lượng biên phòng phụ trách. Lớp thứ 2 được đặt ở khu vực phía sau, thuộc vành đai biên giới sẽ do biên phòng cùng lực lượng công an xã, dân quân tự vệ địa phương... thường xuyên tuần tra, kiểm soát.

Lớp thứ 3, biên phòng sẽ phối hợp với lực lượng công an tỉnh, công an các huyện trên tuyến, thành lập tổ kiểm soát cố định tại làng Vây (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) để kiểm tra, kiểm soát phương tiện vào nội địa; kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn...

Biên phòng tỉnh cũng đã điều động thêm chó nghiệp vụ, ống nhòm hồng ngoại để tăng cường tuần tra đêm dọc đường biên.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế cho biết, trong chiều 30/4, có 38 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các cơ quan, đơn vị thuộc BCH quân sự tỉnh được tăng cường cho Bộ đội Biên phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế lên đường nhận nhiệm vụ chống dịch

“Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang duy trì 36 tổ chốt (19 chốt cố định, 17 chốt lưu động) với 241 cán bộ, thực hiện kiểm soát hơn 80 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Salavan, Sê Kông (Lào).

Sau khi nhận lệnh tăng cường, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 tại vành đai biên giới”, Thượng tá Cường cho biết.

BĐBP tỉnh Đắk Lắk tăng cường thêm lực lượng để tuần tra biên giới, phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: V.Lân

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Lắk cho biết, để chủ động vừa kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, vừa quản lý, bảo vệ chặt chẽ đoạn biên giới dài hơn 73 km, BĐBP tỉnh đã thành lập 6 chốt cố định, 2 chốt cơ động, 18 tổ tuần tra, mật phục với hàng trăm cán bộ chiến sĩ ngày đêm tham gia. Sáng nay (1/5) Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk cũng điều động 15 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc khối cơ quan Bộ Chỉ huy tăng cường cho các Đồn Biên phòng và các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới; điều động 3 huấn luyện viên và 3 chó chiến đấu tăng cường cho 3 tổ chốt trọng điểm.

