Với kịch bản mưa to đến rất to từ Hà Tĩnh đến Bình Định, dự báo sẽ có khoảng 32 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt.

Lúc 10h hôm nay (23/9), áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Phú Yên khoảng 230km, cách bờ biển Bình Định khoảng 210km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 400km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia Mai Văn Khiêm, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới rộng, có thể đi vào đất liền nhanh hơn so với bão số 5.

Ông Khiêm cho hay, gió mạnh và mưa tập trung vào Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Nhận định khả năng khi sát vào bờ có thể áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, khả năng thành bão.

Với tốc độ từ 15-20km/h, nhận định thời điểm tác động mạnh nhất từ đêm đến rạng sáng mai, chiều nay gió bắt đầu mạnh lên.

Chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Bình Định (bao gồm Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10.

Từ tối và đêm nay, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió giật mạnh cấp 6-8, vùng sát biển có gió cấp 6-7, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Ông Khiêm cho biết, từ 23-24/9, khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 300mm; các tỉnh Kon Tum, Gia Lai 100-200mm, cục bộ trên 250mm.

Từ ngày 24-25/9, Thanh Hóa, Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 150mm; lưu ý mưa lớn ở khu vực vùng núi phía Tây.

Với kịch bản mưa 150-250 mm, thì lũ thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bình Định lên mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1, hạ lưu các sông ở Hà Tĩnh còn dưới BĐ1; các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở Kon Tum lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Với kịch bản mưa lũ trên sẽ có khoảng 32 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt.

Cụ thể: Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên); Quảng Bình (Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch, TP Đồng Hới, thị xã Ba Đồn); Quảng Trị (Hướng Hóa, Đắk Rông, Triệu Phong, Hải Lăng, TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị); TT-Huế (Phú Vang, TP Huế, Phú Lộc, Quảng Điền); Đà Nẵng (TP Đà Nẵng, Liên Chiểu); Quảng Nam (TP Tam Kỳ, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, TP Hội An); Quảng Ngãi (Bình Sơn, Mộ Đức, Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi); Kon Tum (Tu Mơ Rông, TP Kon Tum).

Ngoài ra, dự báo sẽ có khoảng 29 huyện có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất: Hà Tĩnh (Hương Sơn, Hương Khê); Quảng Bình (Tuyên Hóa, Bố Trạch); Quảng Trị (Hướng Hóa, Đắk Rông); Huế (A Lưới, Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà); Quảng Nam (Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang); Quảng Ngãi (Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng); Bình Định (An Lão); Kon Tum (Đak Glei, Tu Mơ Rông, Đắk Hà, Koplong); Gia Lai (IaGrai, Mang Yang).

Hương Quỳnh