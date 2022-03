Những người giúp bà Nguyễn Phương Hằng quản lý các trang, kênh trên mạng xã hội, bàn bạc kịch bản, khách mời trong các buổi livestream được công an mời làm việc.

Một nguồn tin cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiến hành mời làm việc đối với nhiều người nhằm mở rộng điều tra liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Những người này là trợ lý, nhân viên được bà Nguyễn Phương Hằng giao cho quản lý 12 kênh, trang mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Fanpage, Tiktok… để đăng tải thông tin, thực hiện livestream theo yêu cầu của bà. Ngoài ra còn có đội ngũ kỹ thuật tham gia tổ chức các buổi livestream.

Nhiều người "giúp sức" cho bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream, nhiều Youtuber được mời đến nhà để chia sẻ các thông tin, nội dung các buổi livestream. Ảnh: Trường Đua Đại Nam

Ngoài ra còn có những người tham gia bàn bạc kịch bản, chuẩn bị nội dung cho bà Hằng nói trong các buổi livestream, những người tư vấn, khách mời trong các buổi livestream thu hút lượng người theo dõi khủng, trong số đó có cả những người am hiểu pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng sẽ mở rộng điều tra về những cá nhân khác đã sử dụng các trang mạng xã hội chia sẻ dày đặc các thông tin, những nội dung xúc phạm, vu khống người khác xuất phát từ các buổi livestream của bà Hằng.

Bước đầu là các youtuber hoạt động tích cực, có mối quan hệ với bà Hằng, được bà mời đến các buổi livestream để chia sẻ thông tin.

Công an sẽ làm rõ vai trò, hành vi của từng người và sẽ xử lý theo các quy định pháp luật.

Nguồn thông tin cho hay, khi khám xét nhiều căn nhà của bà Hằng, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng để phục vụ công tác điều tra. Phần lớn trong đó là thu giữ các tài liệu, kịch bản, các mảnh giấy ghi rõ nội dung, thông tin về các cá nhân có mâu thuận mà bà Hằng cùng một số người khác bàn bạc, chuẩn bị sẵn để nói trong các buổi livestream.

Khi khám xét nhà bà Hằng, công an thu giữ nhiều kịch bản, nội dung mà bà cùng một số người khác bàn bạc, chuẩn bị sẵn để nói trong các buổi livestream. Ảnh: Công an TP.HCM

Như đã thông tin, hôm 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Điều tra sơ bộ của Công an TP.HCM xác định, gần một năm qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh, trang mạng xã hội để livestream chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật để vu khống, xúc phạm, làm nhục nhiều cá nhân, tổ chức.

Từ 15/2 đến ngày 16/3, Công an TP.HCM đã 4 lần mời bà Hằng lên làm việc, để cảnh báo, răn đe và yêu cầu chấm dứt hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức nhưng bà Hằng tránh né, không chấp hành.

Mặt khác, bà Hằng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn; sân bay Tân Sơn Nhất; tổ chức đoàn đi Hà Nội, Châu Đốc - An Giang...), tổ chức nhiều buổi livestream công kích, xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Linh An