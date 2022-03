Đơn của 6 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được Công an tỉnh Bình Dương chuyển giao cho Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Hàn Ni (tức nhà báo Hàn Ni) cho biết, ngày 29/3 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời bà lên làm việc và có yêu cầu bổ sung hồ sơ, chứng cứ liên quan đến việc bà có đơn tố giác đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) về hành vi “vu khống”; “làm nhục người khác”; “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân”.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mời nhà báo Hàn Ni lên làm việc, yêu cầu bổ sung chứng cứ xung quanh việc tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Diễn biến này là tiến trình Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án về bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố hôm 24/3 về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bà Hàn Ni nói rằng, trước đây bà gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an và Công an TP.HCM về việc bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream đã vu khống, làm nhục, xúc phạm bà. Nhưng sau đó, đơn của bà Hàn Ni được chuyển giao cho Công an tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết.

Công an tỉnh Bình Dương đã hai lần mời bà Hàn Ni lên làm việc nhưng nửa năm nay vẫn chưa trả lời chính thức cho bà.

Theo bà Hàn Ni, sau khi bà tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, trong các buổi livestream, bà Hằng càng công kích bà mạnh mẽ hơn. Giữa tháng 11/2021, bà Hằng tìm đến báo Sài Gòn Giải Phóng, gọi là “viếng thăm” bà Hàn Ni, kéo theo đám đông, các youtuber gây ồn ào.

Bà Nguyễn Phương Hằng còn lên mạng xã hội, nói là sẽ “truy cùng giết tận”, do đó bà Hàn Ni tiếp tục có đơn tố cáo đến Công anTP.HCM về việc bà Hằng có dấu hiệu “đe doạ giết người”. Bà Hàn Ni cũng đề nghị cơ quan công an có phương án bảo vệ khẩn cấp trước những lời đe doạ này.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố hôm 24/3 xuất phát từ đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh. Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp

Chưa dừng lại ở đó, còn xuất hiện những cá nhân, những nhóm có hành vi tấn công bà Hàn Ni từ mạng xã hội đến thực tế.

Điển hình, mới đây nhất sáng 23/3 bà Hàn Ni cùng nhóm bạn đi ăn sáng ở quán gần nhà tại quận 7 thì bị một nhóm 4 người có hành vi xúc phạm rồi lao vào tấn công. Hiện bà Hàn Ni có đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM, Công an quận 7 đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 người này.

Đến nay đã làm rõ, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố hôm 24/3 xuất phát từ đơn đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh).

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý đơn tố cáo của 6 cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng. 6 cá nhân này gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thuỷ Tiên, cựu cầu thủ Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Nguồn tin cho hay, Công an tỉnh Bình Dương đề nghị với Bộ Công an về việc chuyển các đơn tố cáo đó cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra, xử lý.

Vụ Nguyễn Phương Hằng: Công an thụ lý đơn tố cáo tiến sĩ Đặng Anh Quân và các YouTuber Ca sĩ Vy Oanh tiếp tục gửi đơn tố cáo tiến sĩ Đặng Anh Quân, các khách mời trong các buổi livestream và một số YouTuber liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Trang Nguyễn