Liên quan dự án xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chỉ ra dấu hiệu có tổ chức từ bên ngoài cấu kết với các phần tử phản đối triển khai dự án.



Sáng 6/12, tại giao ban báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường thông tin, một số cá nhân lên án việc xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng với nhiều mục đích.

Hiện đã có dấu hiệu việc các tổ chức hoạt động nước ngoài cấu kết với một số phần tử chống đối xây dựng nghĩa trang.

“Xem đây là cái cớ để đưa các thông tin chống đối, phá hoại, gây rối. Mục đích đưa thông tin về dự án này để xuyên tạc, phản đối các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chúng tôi tích cực tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận trong việc xây dựng nghĩa trang. Dự án với mục đích là đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch Covid-19 như hiện nay” – bà Hường chia sẻ.

Đảm bảo quy định xây dựng nghĩa trang

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An Nguyễn Trường Giang cũng cho biết, dự án đầu tư Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng, tại xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên), do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hoá thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư là dự án quan trọng phục vụ dân sinh.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu trong việc mai táng của người dân thành phố Vinh và vùng phụ cận, thuộc quy hoạch chung TP Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015.

Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, đánh giá tác động mội trường và các thủ tục về đất đai.

Hiện UBND huyện Hưng Nguyên đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng đợt 1 đã hoàn thành (hơn 32,7ha) và bàn giao mốc cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Ông Giang cho biết, quá trình thực hiện dự án còn chậm trễ do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, một số bộ phận người dân ở xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây có kiến nghị, băn khoăn, lo ngại về vấn đề môi trường, chưa đồng thuận triển khai dự án.

UBND tỉnh Nghệ An cùng nhiều ban, ngành, chính quyền địa phương đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xóm Phúc Điền (xã Hưng Tây) để trả lời, giải đáp các kiến nghị về thực hiện dự án.

Tại hội nghị ngày 15/10/2021, có 32 ý kiến của người dân xóm Phúc Điền, liên quan đến 4 nhóm vấn đề chính gồm: Chủ trương quy hoạch, quy trình thủ tục, môi trường, đất đai giải phóng mặt bằng. Các ý kiến, kiến nghị của người dân đã được đại diện lãnh đạo Sở TN&MT; Sở Xây dựng, các cấp chính quyền và nhà đầu tư trả lời theo quy định.

Để trả lời những ý kiến thắc mắc của người dân, UBND tỉnh Nghệ An đã lập ra 2 tổ công tác liên ngành xác minh, rà soát kiểm tra khoảng cách an toàn môi trường, quy trình thủ tục lĩnh vực tài nguyên môi trường dự án.

Theo kết quả kiểm tra, căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án phê duyệt tại quyết định số 3404 ngày 18/9/2021, xác định từ mốc M1 đến M16 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 01:2021/BXD. Các điểm mốc M13 xã Nam Giang (huyện Nam Đàn); M16 nằm ở xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên). Các điểm mốc đo từ khoảng cách khu chôn cất và lò hoả táng nghĩa trang đến khu dân cư đều đảm bảo quy chuẩn hiện hành.

Về kết quả soát quy trình thủ tục tham vấn cộng đồng khi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, qua rà soát, thông tin xác minh đối với từng thành phần tham gia rà soát, tổ công tác khẳng định, ngày 30/8/2019, UBND xã Hưng Tây và chủ dự án đồng chủ trì họp cộng đồng dân cư để tham vấn cộng đồng của dự án.

Riêng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được đề cập, giải quyết các vấn đề như nước thải, khí thải, rác thải, các kiến nghị đều được đảm bảo thực hiện theo quy định.

Cũng theo ông Giang, chủ đầu tư dự án đã có văn bản đề nghị bỏ hạng mục, phân khu hung táng và chôn một lần trong nghĩa trang Vĩnh Hằng. Như vậy, dự án chỉ còn các hình thức hoả táng, cát táng, di chuyển mộ phần và quy tập.

