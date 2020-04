Một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm thuộc nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ) đã được người dân ở An Nhơn (Bình Định) giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ông Phan Văn Hải, trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định và UBND xã Nhơn Hậu (thị xã An Nhơn) tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm do một hộ dân tự nguyện giao nộp.

Theo ông Hải, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Ánh, ngụ ở thôn Đại Hòa, xã Nhơn Hậu và bà con hàng xóm phát hiện cá thể khỉ mặt đỏ đang ăn xoài trong vườn nhà nên đã tổ chức vây bắt.

Nhận thấy cá thể khỉ này có nhiều đặc điểm về hình dạng khác biệt so với giống khỉ thông thường nên người dân đã gọi điện báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm

Nhận được thông tin, Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã có mặt tại nhà ông Ánh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định: Cá thể khỉ mặt đỏ có tên khoa học Macaca Arctoides, giống đực, nặng 14kg.

Đây là loài động vật hoang dã nằm trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm IIB được quy định trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể khỉ mặt đỏ trong tình trạng ốm yếu, bị thương chân sau bên trái. Hiện nay, cá thể khỉ mặt đỏ này đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định tiếp nhận, chăm sóc theo quy định.

Phát hiện cụ ông ăn xin ở Sài Gòn có đến 12 chứng minh thư Tổng cộng 12 chứng minh nhân dân, căn cước công dân của cụ ông ăn xin được lực lượng chức năng phát hiện đều là thật và có cùng một địa chỉ.

Phúc Nhơn