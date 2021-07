Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo sau khi Bộ TN&MT có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung Báo VietNamNet thông tin về việc khai thác khoáng sản tận thu tại mỏ sắt Suối Thâu, tỉnh Hà Giang.

Như VietNamNet đưa tin, thời điểm cuối năm 2020, chủ mỏ sắt Suối Thâu (xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang) tận thu khoáng sản trong quá trình thi công làm đường vào khai trường.

Mỏ sắt này đã được UBND tỉnh Hà Giang ra quyết định đóng cửa, dừng khai thác từ năm 2018, đến nay giấy phép khai khoáng đã hết thời hạn. Chủ dự án, Công ty An Khang đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để xin gia hạn, cấp phép mới.

Máy móc, quặng sắt tận thu trong quá trình làm đường vào cuối năm 2020 của Công ty An Khang

Ngay sau khi VietNamNet phản ánh thông tin, ngày 22/1/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo giao Bộ TN&MT kiểm tra, xác minh thông tin, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, ngày 24/5, Bộ TN&MT đã có báo cáo kết quả kiểm tra sau gần 5 tháng từ khi nhận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Tại báo cáo, Bộ TN&MT cho biết: Công ty An Khang được UBND tỉnh Hà Giang cấp 4 Giấy phép khai thác quặng sắt tại khu vực xã Minh Sơn và xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang từ trước năm 2010 đến nay.

Trong số 4 giấy phép trên, 1 giấy phép đã hết thời hạn từ tháng 6/2018; 3 giấy phép vẫn còn thời hạn.

Tỉnh Hà Giang đang yêu cầu công ty hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ, lập hồ sơ để được cấp mới theo quy định của Luật Khoáng sản đối với giấy phép đã hết hạn.

Doanh nghiệp đã nộp ngân sách 75 tỷ đồng tiền cấp quyền đối với 4 giấy phép khai thác khoáng sản nói trên; còn nợ và chậm trả số tiền hàng chục tỷ đồng.

Tận thu khoáng sản trong quá trình mở đường

Về nội dung Báo VietNamNet phản ánh hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Bộ TN&MT xác nhận thông tin trên là chính xác. Tuy nhiên, đó là tài nguyên phát hiện ra trong quá trình mở đường vào khai trường và được doanh nghiệp lưu trữ tại bãi chứa.

Bộ TN&MT cho biết, khối lượng quặng sắt tận thu nói trên đang được lưu trữ tại bãi tập kết của doanh nghiệp

Cụ thể, cuối năm 2020, trong quá trình làm đường mở vỉa tại Thân quặng I và Thân quặng II, Công ty An Khang đã phát hiện và thu hồi một khối lượng lớn quặng sắt phát sinh. Toàn bộ số quặng sắt nói trên công ty chưa tiêu thụ.

Đoàn công tác của Bộ TN&MT lý giải, số lượng quặng sắt này là khoáng sản phát sinh trong quá trình đơn vị thi công tuyến đường đi vào điểm mỏ Thân quặng II để phục vụ thi công.

Tuy nhiên, so sánh tuyến đường đã xây dựng trong thực tế tại Thân quặng I và tuyến đường trong thiết kế khai thác và chế biến cho thấy, nhiều hạng mục nằm ngoài ranh giới được cấp phép, không có trong thiết kế khai thác và chế biến.

Phía công ty lý giải, việc mở tuyến đường theo hướng điều chỉnh như trên đã được UBND tỉnh Hà Giang chấp thuận (tại Công văn số 542 ngày 7/3/ 2013).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang xử lý dứt điểm vụ việc liên quan tới mỏ sắt Suối Thâu

Ngoài ra, có sự việc cuối năm 2020, công ty tiến hành cải tạo tuyến đường dân sinh theo đề nghị của người dân thôn Khuổi Kẹn. Tuy nhiên, người dân thôn Nà Sáng lại không đồng ý nên Công ty đã dừng thi công cải tạo đường. Việc này gây nhầm lẫn là công ty đang tiến hành khai thác khoáng sản.

Quá trình cải tạo tuyến đường này, Công ty đã thu hồi khoảng 100 tấn (gồm quặng và đất đá), hiện đang tập kết tại bãi chứa nằm tại đầu đường vào Thân quặng I.

Tại khu vực Thân quặng II, Công ty đang xây dựng tuyến đường mở vỉa cho Thân quặng II (khoảng 350m) để phục vụ xây dựng mặt bằng cửa lò và xây dựng lò mở vỉa.

Quá trình làm đường, Công ty cũng đã thu hồi quặng sắt, một phần quặng sắt nguyên khai được chứa tại bãi chứa nằm tại đầu đường vào Thân quặng I. Phần còn lại được đưa vào tuyển tại khu vực xưởng tuyển, sản phẩm sau tuyển được chứa tại bãi chứa cạnh xưởng tuyển.

Công ty An Khang thi công tuyến đường vào điểm mỏ thân quặng II

Báo cáo của Bộ TN&MT cho biết, đối với Thân quặng I, Công ty đã lập hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ, tuy nhiên do công tác hoàn thiện hồ sơ còn chậm nên đến nay Đề án đóng cửa mỏ Thân quặng I chưa được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

Do các dự án đã cấp cho Công ty thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã được các sở, ban ngành kiểm tra, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang, Bộ TN&MT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hà Giang tiếp tục rà soát toàn bộ giấy phép khai thác khoáng sản do tỉnh cấp; khẩn trương hoàn thiện công tác thẩm định hồ sơ đóng cửa mỏ tại Thân quặng I của doanh nghiệp làm cơ sở để tiến hành cấp mới theo quy định; xử lý những tồn tại, vi phạm của Công ty Cổ phần Thép An Khang tại các dự án khai thác quặng sắt đã được cấp phép từ lâu nhưng chậm triển khai.

Sau khi Bộ TN&MT có báo cáo, kết luận kiểm tra theo chỉ đạo, ngày 24/6/2021, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4211 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

"Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang xem xét, xử lý dứt điểm đối với những tồn tại, vi phạm của Công ty An Khang đối với các điểm mỏ đã được cấp phép tại xã Minh Sơn, Giáp Trung (huyện Bắc Mê) theo quy định pháp luật về khoáng sản; đồng thời làm rõ thông tin báo chí phản ánh", văn bản 4211 nêu.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục địa chất khoáng sản (Bộ TN&MT) Lại Hồng Thanh cho biết, “thẩm quyền cấp phép đối với các điểm mỏ nói trên thuộc UBND tỉnh Hà Giang, do đó tỉnh này sẽ có các hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ theo quy định. Đối với những điểm mỏ vẫn còn thời hạn cấp phép, doanh nghiệp vẫn có quyền khai thác bình thường”.

