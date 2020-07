Thi công dự án không đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, “bão bụi” phủ kín sây bay uy hiếp an toàn bay, dự án “Xây dựng nhà ga hành khách T2- Sân bay Phú Bài” vừa bị tạm dừng thi công.

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa có công văn số 3003 gửi Tổng công ty Cảng Hàng không VN; Cảng vụ hàng không miền Trung chỉ đạo về việc tạm ngừng thi công, kiểm tra, rà soát việc bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công nền đất và móng cọc nhà ga, thí nghiệm cọc nhà ga dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T2- Cảng hàng không quốc tế Phú Bài” ở TT-Huế.

“Bão bụi” đổ bộ sân bay Phú Bài

Công văn của Cục HKVN nêu rõ: Trong các ngày 18 – 19 và 20/7, xuất hiện tình trạng bui đất do quá trình thi công hạng mục nền đất, móng cọc nhà ga, thí nghiệm cọc nhà ga thuộc dự án nói trên làm che phủ, hạn chế tầm nhìn của tàu bay và các phương tiện, ảnh hưởng đến môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khai thác tại sân bay Phú Bài.

Theo đó, Cục HKVN yêu cầu Cảng hàng không miền Trung nhanh chóng triển khai các thủ tục thông báo cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công tạm ngừng thi công dự án. Chủ đầu tư và đơn vị thi công chỉ được phép tiếp tục thi công khi đã làm rõ được nguyên nhân, có biện pháp khắc phục và được Cục HKVN chấp thuận.

Đồng thời, Cục HKVN cũng đề nghị Cảng hàng không miền Trung kiểm tra toàn diện việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án, làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan, đơn vị có liên quan để làm rõ nguyên nhân sự việc, đánh giá việc tuân thủ quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường của chủ đầu tư, đơn vị thi công, xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân vi phạm theo quy định.

Cục HKVN yêu cầu tạm dừng thi công dự án hàng nghìn tỷ có nguy cơ uy hiếp an toàn bay

Tổng công ty Cảng HKVN phải chỉ đạo nhà thầu tạm ngừng thi công toàn bộ các hạng mục thuộc dự án, phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Trung để rà soát lại phương án tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và báo cáo lại cục HKVN để điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công theo kết quả rà soát, đánh giá nhằm khắc phục tình trạng nêu trên.

Dự án hàng nghìn tỷ gây “bão bụi”

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 17h45 ngày 16/7, khi một máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đang đợi đón, trả khách tại bãi đỗ số 5 (sân bay Phú Bài, tỉnh TT-Huế) thì một cơn “bão bụi” ập đến làm mù mịt cả đường băng.

“Bão bụi” bất ngờ ập đến, phủ kín đường băng gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ uy hiếp an toàn bay khiến lực lượng chức năng phải dịch chuyển máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ bãi đỗ số 5 sang bãi đỗ số 2.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Chí Thánh – GĐ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cho biết, nguyên nhân xuất hiện sự việc bụi phủ kín sân bay là do hoạt động thi công nhà ga T2 của sân bay Phú Bài.

“Nhà ga T2 đang trong quá trình san lấp nên không tránh khỏi tình trạng bụi. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải thường xuyên tưới nước để hạn chế tình trạng nói trên. Việc “bão bụi” bất ngờ ập đến không ảnh hưởng đến an toàn của hoạt động bay”, ông Thành nói.

Được biết, dự án “Xây dựng nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Phú Bài do Tổng công ty Cảng HKVN làm chủ đầu tư với vốn đầu tư vào khoảng 2.250 tỷ đồng, nguồn vốn này được trích từ quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty.

Dự án được khởi công xây dựng từ cuối năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2021.

Dự án này được thiết kế 2 công trình, 3 tầng gồm tầng 1, tầng lửng và tầng 2 trên diện tích xây dựng khoảng 10.118 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 22.381m2.

Quang Thành