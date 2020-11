Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có kết luận yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp nhằm giải quyết triệt để, bền vững những tồn tại lâu nay tại bãi rác Sóc Sơn.

Ngày 30/10, Thường trực Thành ủy Hà Nội dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã họp và sau đó ban hành kết luận về tình hình thực hiện thông báo số 03 ngày 26/10 của Thành ủy về một số vấn đề liên quan đến Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Kết luận nêu rõ sau 5 ngày thực hiện thông báo số 03 thông báo ý kiến của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ về tình hình liên quan đến Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn tình hình đã có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, việc vận chuyển rác thải vào khu liên hiệp đã được thông suốt. Thường trực Thành ủy ghi nhận sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Song, đây là vấn đề dân sinh cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh môi trường, an ninh nguồn nước và đời sống người dân ba xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn nói riêng và địa bàn huyện Sóc Sơn nói chung, tiềm ẩn các nguy cơ cao về vệ sinh môi trường thành phố.

“Do đó cần phải có các giải pháp căn cơ và lâu dài để giải quyết triệt để và bền vững những vấn đề nêu trên”- kết luận nêu rõ.

Theo kết luận, cần sự nỗ lực, quyết tâm cao, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết các tồn tại, hạn chế trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và giải quyết các kiến nghị của người dân sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng của Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Rác thải sinh hoạt dồn ứ ở nội đô do người dân chặn không cho xe chở rác vào đổ rác tại khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn

Để giải quyết dứt điểm các vấn đề nêu trên, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quán triệt việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại thông báo số 03 ngày 26/10/2020 của Thành ủy; văn bản 5148/ UBND-ĐT của UBND thành phố và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố về xử lý, khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành an toàn cho Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Giao Ban cán sự Đảng Thành phố chỉ đạo các nội dung sau. Khẩn trương xây dựng, hoàn thành kế hoạch, phân công chi tiết, nêu rõ nội dung trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành các nội dung công việc liên quan đến quá trình giải quyết các tồn tại, vướng mắc của Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Người dân chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn, Hà Nội ra văn bản hỏa tốc

Phân công một Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra, ưu tiên thực hiện ngay những vấn đề cấp bách; kịp thời chỉ đạo giải quyết các tồn tại, bất cập, kiến nghị cơ quan, đơn vị có liên quan về vấn đề xử lý thu gom và xử lý rác thải.

Chủ động làm việc, yêu cầu chủ đầu tư dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn hoàn thành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa dự án vào vận hành khai thác trong tháng 1/ 2021. Đồng thời rà soát và có phương án, cơ chế đưa vào vận hành sớm nhất để phát huy hiệu quả của dự án Nhà máy xử lý rác do Nhật Bản tài trợ, báo cáo Thường trực Thành ủy trong tháng 11/ 2020.

Khẩn trương chỉ đạo rà soát tổng thể việc đấu thầu, ký, thực hiện hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và công tác kiểm tra, giám sát các hợp đồng đã ký. Có biện pháp chấn chỉnh, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng. Xây dựng và nghiêm túc thực hiện quy trình thu gom, xử lý rác thải, nghiêm cấm việc đổ nước rỉ rác vào bãi thải, có phương án phân luồng hợp lý, đảm bảo việc chuyển nước rỉ rác về các nhà máy xử lý nước thải; chấm dứt việc bới rác, thu nhặt rác thải tại các bãi chôn lấp tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc ép nước, chôn lấp rác và xử lý nước rỉ rác được thực hiện theo đúng quy trình quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kết luận giao UB Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra Thành phố theo thẩm quyền xây dựng và thực hiện ngay trong quý 4/ 2020 kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, các tập thể, doanh nghiệp và cá nhân nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác quản lý Nhà nước và điều hành quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố để kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm với tinh thần nghiêm khắc, quyết liệt, không có vùng cấm.

Giao Công an Thành phố tiếp tục nắm chắc tình hình, có kế hoạch xử lý, răn đe các trường hợp lôi kéo, kích động gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi trục lợi cơ chế chính sách.

Giao Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với các cơ quan chức năng, theo dõi sát, nắm chắc tình hình để tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy.

Định kỳ báo cáo việc thực hiện nội dung kết luận này.

K.N