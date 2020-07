Huyện Cô Tô đã lập biên bản xử lý và gửi Phòng TN&MT huyện cùng Công an huyện Cô Tô để xác định mức phạt đối với công ty môi trường xả nước thải ra biển.

Sau khi VietNamNet phản ánh việc xe chở rác của công ty môi trường đô thị Cô Tô xả nước thải đen ngòm ra biển, chính quyền huyện Cô Tô đã lập đoàn kiểm tra xử lý vụ việc gây ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch thị trấn Cô Tô Bùi Văn Hường cho biết, đoàn kiểm tra gồm Phòng TN&MT và Đội kiểm tra trật tự đô thị Cô tô đã xuống khu vực xe rác xả nước thải để xác minh và lập biên bản xử lý.

Xe rác xả trộm nước thải bẩn đen ngòm ra biển

Cũng theo ông Hường, trong buổi làm việc với công ty môi trường đô thị Cô Tô, đại diện công ty lý giải vì thùng xe rác đầy, trong quá trình di chuyển sợ làm nước thải chảy ra đường nên tìm chỗ xả bớt nước thải. Tuy nhiên, ông Hường yêu cầu phải có thùng chứa chứ không được đổ ra biển.

"Phía thị trấn đã lập biên bản trình UBND huyện Cô Tô, đồng thời, gửi Phòng TN&MT huyện và Công an huyện Cô Tô để đề ra mức xử phạt. Ngoài ra, vấn đề xe có hai biển kiểm soát thì biển chuẩn là 14C-270.08, còn BKS: 29C-643.03 được in trên thùng xe là do trước đây công ty này mua xe từ Hà Nội nhưng không xoá đi", ông Hường nói.

Máy xúc được điều tới khu vực xả nước thải để dọn dẹp rác

Trong chiều 4/7, UBND huyện Cô Tô đã điều một máy xúc để cạo sạch sình lầy đen kịt, tanh nồng nơi bị xả thải, đồng thời rác bẩn khu vực này cũng được dọn dẹp.

Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Trần Như Long cảm ơn báo VietNamNet đã thông tin kịp thời để phía chính quyền xử lý không làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch đảo.

Như đã đưa tin, xe rác của công ty môi trường đô thị Cô Tô sau khi thu gom rác trên địa bàn huyện vào sáng sớm đã điều khiển xe tới khu vực sau chợ hải sản Cô Tô xả nước thải bẩn ra biển.

Việc này được thực hiện lén lút trong thời gian dài gây ôi nhiễm môi trường biển, hình ảnh du lịch tại đảo Cô Tô.

Phạm Công