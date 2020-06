Quá trình hoạt động sản xuất, 2 doanh nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhiều vi phạm trong việc xả thải ra môi trường, bị người dân khiếu nại.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với hai doanh nghiệp trên địa bàn là Công ty TNHH HS Vũng Tàu và Công ty TNHH Starflex Việt Nam. Tổng giám đốc của hai doanh nghiệp này đều là người Hàn Quốc.

Thời gian gần đây, người dân địa phương đã khiếu nại về việc hoạt động sản xuất của Công ty TNHH HS Vũng Tàu vì gây ảnh hưởng đến môi trường. Từ tháng 7/2018 đến nay, công ty hoạt động khu vực in house (dùng để in lụa) nhưng chưa được cơ quan chức năng cho phép, 23/29 bàn in chưa có giải pháp thu gom, xử lý mùi, hơi dung môi (keo, hoá chất).

Công ty còn xả nước thải có thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật; bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; không báo cáo về việc lưu trữ chất thải nguy hại quá 6 tháng kể từ ngày phát sinh chất thải nguy hại; kê khai không đúng và không đầy đủ chất thải nguy hại…

Với những hành vi trên, Công ty TNHH HS Vũng Tàu bị UBND tỉnh xử phạt với tổng số tiền 410 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn phải trả 5,4 triệu đồng là chi phí giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường.

Công ty TNHH Starflex Việt Nam bị phạt 450 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng để khắc phục những vi phạm về môi trường.

Trong khi đó, Công ty TNHH Starflex Việt Nam có những vi phạm nghiêm trọng hơn. Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn đình chỉ hoạt động của công ty để khắc phục vi phạm.

Để mở rộng kinh doanh và tăng công suất, doanh nghiệp này đã tự ý xây dựng thêm nhà xưởng với diện tích 7.740m2 tại khu vực đất dự trữ mà không có trong các hạng mục công trình xây dựng trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết được duyệt.

Đầu tháng 1/2020, Công ty TNHH Starflex Việt Nam thu gom chất thải nguy hại trong các thùng nhựa tổng trọng lượng khoảng 1.800 kg tập kết, lưu trữ ngoài trời. Công ty còn không chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

Bên cạnh việc bị xử phạt hành chính số tiền 450 triệu đồng, Công ty TNHHH Starflex Việt Nam còn bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng vì tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm mặc dù đã được yêu cầu chấm dứt.

Phương Anh Linh