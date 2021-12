Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã phối hợp với Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt khẩn cấp Nguyễn Sỹ Dũng, người đứng đầu đường dây cho vay nặng lãi ở 30 tỉnh, thành.