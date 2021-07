Ngay sau khi bị can tử vong, cơ quan chức năng xét nghiệm thì người này dương tính với Covid-19.

Một nguồn thông tin cho hay, cơ quan chức năng hiện đang phối hợp cùng Trại tạm giam Chí Hoà để khoanh vùng khu vực tại đây vì vừa có một bị can trong quá trình tạm giam đã tử vong và có kết quả dương tính với Covid-19.

Người tử vong là anh H.V.H (SN 1995, ngụ đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, tạm trú ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) là bị can trong một vụ án.

Cụ thể, cuối tháng 3 vừa qua, H. bị Công an quận 8 bắt giữ liên quan đến một vụ việc ma tuý. Sau đó, Công an quận 8 chuyển giao và đầu tháng 4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với H. về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Ngày 12/5, H. bị chuyển đến tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hoà. Giai đoạn ban đầu, H. được kiểm tra y tế, cách ly theo thời gian quy định rồi mới chuyển đến buồng giam.

Chiều 3/7 cán bộ quản giáo phát hiện H. nằm sốt trong buồng giam nên trích xuất, đưa đến bệnh viện 30/4 để kiểm tra. Tuy nhiên trong tối đó, bị can H. đã tử vong.

Cơ quan y tế qua kiểm tra ban đầu xác định nguyên nhân tử vong của bị can H là suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi… và đặc biệt H. dương tính với COVID-19.

Hiện Công an TP.HCM phối hợp cùng cơ quan y tế để làm rõ về nguyên nhân cái chết của bị can H cũng như khử trùng khu vực buồng giam, truy vết về những trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính này.

Trại tạm giam Chí Hoà vừa gửi thông báo về trường hợp bị can H. đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM. Phía cơ quan Công an cũng thông báo cho gia đình bị can biết.

Trước đó vào cuối tháng 6 vừa qua, Trại tạm giam Chí Hoà phát đi thông báo gửi đến nhiều cơ quan chức năng liên quan để cho biết có 3 cán bộ quản giáo tại đây có kết quả dương tính với COVID-19. Thông báo này gửi đi nhằm thông báo các đơn vị rà soát có người tiếp xúc gần với 3 cán bộ trên, hãy sớm liên hệ cơ quan y tế địa phương, khai báo y tế theo quy định.

Lính An