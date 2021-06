Nghệ An công bố 2 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có một chiến sĩ Công an huyện Đô Lương là F1 đã được cách ly trước đó.

Hôm nay 23/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) họp khẩn nhằm truy vết, dập dịch. Huyện này có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Chiến sĩ công an huyện Đô Lương bị nhiễm Covid-19 (SN 1979) là F1 của bệnh nhân Ng.Q.B. khi đang cách ly tại Trường Mầm non thị trấn Đô Lương.

Ngày 21/6, Công an huyện Đô Lương được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, từ ngày 1-14/6, bệnh nhân này ngoài làm việc ở trụ sở Công an huyện Đô Lương còn về quê mẹ tại huyện Nghĩa Đàn và nhà riêng với vợ con ở TX. Thái Hòa.

Khoảng thời gian này, chiến sĩ có tiếp xúc với đoàn kiểm tra làm thẻ căn cước công dân của Công an tỉnh Nghệ An…

Sáng nay, trụ sở Công an huyện Đô Lương đã tạm thời trưng biển phong toả trước cổng ra vào.

Trước đó, sáng ngày 21/6, Công an huyện Đô Lương phối hợp Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 248 Cán bộ chiến sĩ Công an huyện, Công an xã và thị trấn.

Tỉnh Nghệ An ghi nhận 39 ca mắc Covid-19, nhiều nhất là TP Vinh 26 ca; huyện Diễn Châu 9 ca; huyện Nam Đàn 1 ca; huyện Quỳ Hợp 1 ca; huyện Tân Kỳ 1 ca và huyện Đô Lương 1 ca.

Nghệ An phong toả khu vực liên quan ca nhiễm Covid-19 ở TP Vinh Để nhanh chóng truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 ở TP Vinh (Nghệ An), một phần phường Hà Huy Tập đã bị phong toả để lấy mẫu xét nghiệm.

Quốc Huy