Hôm nay (7/5), UBND TP Cẩm Phả, Quảng Ninh quyết định đóng cửa tạm thời chợ cá Bến Do để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 29/4, ông N.V.S cùng vợ con từ TP Cẩm Phả về xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình rồi lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Hà Nội thăm người ốm.

Tại đây, ông S. có tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 và được xác định là F1.

Ngày 2/5, ông S. đi taxi ra phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, gặp gỡ nhiều người. Từ ngày 3 - 5/5, ông S. đi bán hàng tại chợ cá Bến Do, thực hiện quy định đeo khẩu trang đầy đủ.

Chợ cá Bến Do đóng cửa vào sáng nay

Ngày 6/5, khi có thông tin về trường hợp mắc Covid-19 đã tiếp xúc, ông S. đi khai báo y tế và hiện đang được cách ly tại BV Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

UBND TP Cẩm Phả yêu cầu tạm thời đóng cửa chợ cá Bến Do, cơ sở mầm non tư thục Bình An (nơi ông S. đến đón con). Đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ nơi ở của F1 và lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Quảng Ninh.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP Cẩm Phả truy vết, cách ly tập trung 89 trường hợp F1 liên quan tới các ca mắc Covid-19 trong cả nước.

Phạm Công