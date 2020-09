Trong lúc tan ca, anh C. từ hầm lò khai thác than đi về thì trượt chân tử vong.

Sáng 24/9, lãnh đạo Công ty than Khe Chàm cho biết, sự việc xảy ra vào 21h15 hôm qua tại hầm lò khai thác than khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là Đ.M.C (SN 1996, quê huyện Tiên Yên, Quảng Ninh), hiện là công nhân khai thác bậc 1, mới làm việc tại công ty được 1 năm.

Thông tin ban đầu, khi tan ca, trong lúc đi về, anh C. bị trượt chân đập đầu vào đá. Dù được ứng cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh C. đã tử vong sau đó.

Ngày 22/9, tại lò xuyên vỉa chính mức -97,5 cánh tây, phân xưởng vận tải lò 2, Công ty CP than Mông Dương xảy ra vụ tai nạn lao động khiến anh L.M.S (SN 1982, trú huyện Tiên Yên) tử vong.

Lật tẩy chiêu trò nhằm trục lợi của "Tịnh thất Bồng Lai" Rất nhiều tấm lòng vàng trong và ngoài nước gửi về “Tịnh thất Bồng Lai” những khoản từ thiện không hề nhỏ. Thành ý của họ có đặt đúng nơi, đúng đối tượng?



Phạm Công