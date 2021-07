Chiều 22/7, tại cuộc họp với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, một số tỉnh tại khu vực phía Nam bày tỏ lo lắng khi phát hiện các ca dương tính là đội ngũ tài xế đường dài.

Cụ thể, thông tin từ điểm cầu trực tuyến của tỉnh An Giang, tính đến sáng 22/7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 149 ca dương tính. Đại diện địa phương này cho biết, hầu hết các ca nhiễm Covid-19 được phát hiện trong thời gian qua đều từ đội ngũ tài xế đường dài, được phát hiện tại các chốt kiểm soát thông qua test nhanh.

Cơ quan chức năng tại địa phương test nhanh thấy dương tính, sau đó đã thực hiện xét nghiệm lại bằng PCR và đã kịp thời khoanh vùng, truy vết các ca nhiễm bệnh.

“Hiện nay, chúng tôi lo nhất là các tài xế đường dài, tài xế liên tỉnh. Văn bản 5753 của Bộ Y tế về việc không kiểm tra giấy xét nghiệm của các tài xế trong phạm vi 19 tỉnh, chúng tôi đề nghị hết sức cân nhắc”, đại diện của tỉnh An Giang nói.

Các điểm cầu trực tuyến tại một số tỉnh

Đại diện tỉnh An Giang cho biết, vẫn đảm bảo không để ùn tắc hàng hóa khi lưu thông nhưng để thực hiện phòng, chống dịch an toàn, An Giang vẫn tiến hành xét nghiệm nhanh, kịp thời kiểm soát người đi vào An Giang từ vùng dịch.

Trong khi đó, tỉnh Sóc Trăng thông tin, việc lưu thông hàng hóa tại địa bàn tỉnh thuận lợi, lương thực thực phẩm đảm bảo và không bị đứt gãy chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nguồn lây mới từ tài xế đường dài và đội ngũ bốc xếp hàng hóa. Theo đó, tỉnh Sóc Trăng từ 4 ngày nay đã xuất hiện 3 trường hợp F0.

“Sau khi giấy test nhanh trước đó sắp hết hiệu lực, các tài xế đi xét nghiệm lại bằng phương pháp test nhanh thì phát hiện dương tính”, đại diện tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại cuộc họp.

Do vậy, đại diện địa phương bày tỏ sự lo lắng bởi tài xế liên tỉnh nếu dương tính thì nguy cơ lây lan bệnh diện rộng, rất khó truy vết.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ cho biết, cần tuân thủ nghiêm Chỉ thị 16. Ở thời điểm hiện tại, lái xe là đối tượng không loại trừ và phải thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tại buổi họp tổ công tác chiều 22/7

Trong địa bàn của 19 tỉnh, Bộ GTVT có đề nghị lái xe ngoài thực hiện phòng, chống dịch thì khi thực hiện vận tải hàng hóa, cụ thể là hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhân dân thì không phải kiểm tra.

Văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế số 5753 có nêu, không kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 đối người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa. Ở đây, cần hiểu là không kiểm tra khi xe đang lưu thông trên đường còn tại điểm đầu và điểm cuối thì vẫn phải kiểm tra, đảm bảo phòng, chống dịch đối với các lái xe.

“Điều kiện bắt buộc vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính trước khi lên điều khiển phương tiện. Còn không thực hiện kiểm tra để tránh gây ùn tắc giao thông trong quá trình lưu thông”, ông Thọ nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng cho rằng, việc kiểm soát tài xế cần thực hiện đúng theo tinh thần hướng dẫn phòng, chống dịch của Bộ Y tế để có thể phát hiện sớm, truy vết, xét nghiệm đồng bộ.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị, nên có chiến lược, thiết lập 6 tỉnh phía Nam sông Hậu tạo thành căn cứ địa an toàn về Covid-19 cho khu vực phía Nam trong bối cảnh các tỉnh còn lại đang gặp khó khăn điều kiện phòng, chống dịch.

Tham gia cuộc họp trực tuyến với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ chiều này có 6 địa phương gồm: Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Quảng Định – Duy Linh