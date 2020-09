Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, mưa lớn trong đêm 26/9 đã khiến 2 người tử vong do sạt lở đất.

Ngoài ra, mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị hư hại, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông ùn tắc, nhiều thôn, xã bị cô lập.

Ngoài huyện Hạ Hòa, trận mưa lớn đêm 26, rạng sáng 27/9 cũng ảnh hưởng đến nhiều huyện như Cẩm Khê, Yên Lập, Tam Nông... gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Đồng thời, chỉ đạo đội tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan chức năng ở địa phương di dời người dân đến nơi an toàn, tập trung khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lực lượng công an, quân đội hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: báo Phú Thọ

Trong sáng và trưa nay, mưa to vẫn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình với lượng mưa đạt 20-50 mm, có nơi trên 80 mm trong 3 - 4 giờ.

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại một số huyện thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình như: Bắc Yên, Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên (Sơn La); Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu, Kỳ Sơn (Hòa Bình).

Phó trưởng phòng Dụ báo Thuỷ văn Bắc Bộ Nguyễn Tiến Kiên cho biết, ngày 27/9, mực nước trên một số sông suối khu vực Bắc Bộ đang lên nhanh, phổ biến thấp hơn mức báo động 1 từ 0,5- 2m. Riêng mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên đã vượt mức báo động 1 vào sáng 27/9.

Ngày 27/9, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 3000 m nên ở phía Tây Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa từ 30-60 mm/12 giờ, có nơi trên 80 mm/12 giờ).

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng tại các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như: mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất...

Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, an toàn tính mạng là quan trọng nhất.

