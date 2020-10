Tính tới chiều nay (19/10), mưa lũ tại miền Trung đã khiến 128 người chết và mất tích. Có 166.782 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, tính đến 16h chiều nay, tại các tỉnh Hà Tĩnh - Thừa Thiên - Huế đã sơ tán 28.938 hộ/90.967 người.

Cụ thể: Tỉnh Hà Tĩnh 9.585 hộ/25.548 người thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố; Quảng Bình có 8.269 hộ/30.682 người tại 74 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thị xã và tỉnh Quảng Trị là 11.105 hộ/34.835 người.

Hàng nghìn nhà dân bị ngập do mưa lũ

Tính đến nay có 166.782 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập. Trong đó Hà Tĩnh có 28.418 hộ, Quảng Bình 84.605 hộ, Quảng Trị là 53.759 hộ.

Từ ngày 6/10 đến nay, mưa lũ tại miền Trung khiến 102 người chết và 26 người mất tích.

Về giao thông, có 13 tuyến Quốc lộ, 30.050m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị).

Hiện tại, ngập lụt, tiếp tục chia cắt tại 3 điểm trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và 1 vị trí trên đường Hồ Chí Minh; nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 20/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 150-300mm, có nơi trên 300mm; ở Nghệ An từ 20-50mm, riêng phía Nam có nơi trên 70mm.

Từ nay đến ngày 21/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Lũ các sông ở Quảng Bình đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Mực nước lúc 15h ngày 19/10 trên một số sông như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 9,35m, trên BĐ2 0,35m; sông Gianh tại Mai Hóa là 8,4m, trên BĐ3 1,9m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 4,7m, trên BĐ3 2m; sông Bồ tại Phú Ốc là 3,43m, trên BĐ2 0,43m; sông Hương tại Kim Long là 2,22m, trên BĐ2 0,22m.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu tiếp tục lên; các sông ở Quảng Bình tiếp tục xuống, các sông ở Thừa Thiên - Huế có dao động.

Đêm nay, sáng mai (20/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 9,6m, dưới BĐ3 0,9m; sông Gianh tại Mai Hóa xuống mức 7,6m, trên BĐ3 1,1m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 4,4m, trên BĐ3 1,7m; sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức 3,2m, trên BĐ2 0,2m; sông Hương tại Kim Long là 2,1m, trên BĐ2 0,1m.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn ở mức cao trong đêm nay, ngày mai.

Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 4.

