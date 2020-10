Sáng nay (29/10), các hồ thủy điện, chứa nước đồng loạt xả lũ, trong đó có thủy điện Hố Hô xả lũ trên 1000m3/s.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ hôm nay đến ngày 31/10, do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa cả đợt từ 28 - 31/10, các khu vực phổ biến 200 - 400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo về nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, vùng đô thị, đặc biệt tại các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh…

Trong sáng nay, các hồ chứa nước và thủy điện đồng loạt xả lũ. Trong đó có thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê) xả lũ với lưu lượng lớn.

Hồ chứa nước Ngàn Trươi xả lũ với lưu lượng từ 40m3/s - 350m3/s

Hiện lượng nước về thủy điện Hố Hô là 1155m3/s. Lúc 10h sáng nay, thủy điện Hố Hô đã thông báo xả lũ với lưu lượng 1091m3/s.

Một cán bộ huyện Hương Khê cho biết, thủy điện Hố Hô đang xả lũ với lưu lượng lớn, trên 1000m3/s.

“Sáng nay huyện đã ban hành công điện chỉ đạo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các xã hạ lưu ảnh hưởng ngập lũ bởi thủy điện Hố Hô.

Các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy điện Hố Hô như Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang khẩn trương cắm biển cảnh báo, rào chắn các tuyến đường vì lý do nước lũ lên thất thường.

Nếu mưa như thế này thì không gây ngập nặng nhưng thủy điện Hố Hô xả lũ sẽ gây ảnh hưởng, tăng mức ngập. Hiện các cầu ở xã Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên đã ngập”, vị cán bộ này nói.

Ngoài ra, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 quyết định xả lũ qua tràn hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang - Hà Tĩnh) với lưu lượng từ 40m3/s - 350m3/s.

Theo số liệu quan trắc hồ Ngàn Trươi (hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang), lúc 20h30 ngày 28/10, mực nước hồ đạt 48,16m, tương ứng với dung tích 622,26 triệu m3; lưu lượng nước đến hồ là 420,29 m3/s.

Tại hồ chứa thủy điện Hương Sơn, từ sáng nay, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn sẽ tiến hành xả lũ qua các cửa van đập tràn từ 10 đến 60m3/giây, nước qua các tổ máy phát điện 8,7 m3/s. Thời gian xả lũ bắt đầu từ 13h ngày 29/10/2020. Quan trắc hồ chứa Thủy điện Hương Sơn vào lúc 7h sáng nay mực nước hồ Thủy điện Hương Sơn đang ở cao trình 803,68m so với mực nước biển và vẫn đang lên.

Mực nước hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên) đạt 29,28m. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang điều tiết lũ qua tràn với lưu lượng xả là 30m3/s.

Thiện Lương