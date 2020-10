TP Hà Tĩnh đang có mưa rất to, nhiều tuyến đường ngập sâu. Người dân nháo nhào dọn đồ chạy lũ.

Hai ngày qua ở Hà Tĩnh xảy ra mưa rất lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 và không khí lạnh tăng cường. Mặc dù hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với lưu lượng nhỏ (20m3/s), nhưng do mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Hà Tĩnh ngập lụt trở lại.

Tại TP Hà Tĩnh, nhiều tuyến đường đã ngập sâu như: Xô viết Nghệ Tĩnh, Lê Duẩn, Phan Đình Phùng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Xí… Các phương tiện khó lưu thông qua khu vực này.

Chính quyền đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở một số tuyến đường bị ngập và giúp người dân di dời đồ đạc đến nơi an toàn.

Đường Nguyễn Công trứ ngập sâu

Xe cứu hộ đến cẩu xe ô tô mắc kẹt trong lũ

Các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh đã ngập sâu

Các phương tiện đi lại khó khăn

Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết, sáng nay ở khu vực xảy ra mưa lớn, một số tuyến đường ngõ hẻm đã ngập lũ.

“Nước đã ngập trở lại nhưng chưa ngập to bằng đợt lũ vừa rồi. Một số tuyến ngõ đã cấm người qua lại do nước ngập. Hiện bà con đang tập trung kê kích đồ đạc để chạy lũ”, ông Lộc nói.

Nước lũ đã tràn vào nhà

Người dân thành phố kê gác đồ đạc

Ông Ngô Đức Hợi, Chi cục trưởng Chi cục thủy Lợi Hà Tĩnh cho biết, do mưa to nên lượng nước về hồ Kẻ Gỗ nhiều. Tuy nhiên hiện nay hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với lưu lượng nhỏ (20m3/s).

“Mưa to gây ngập thành phố chứ không phải do hồ xả lũ vì hiện đang xả nhỏ, không bằng lúc xả nước tưới tiêu ngày trước. Ở thành phố ngập là do hệ thống tiêu nước không kịp, mà mưa lại dồn dập”, ông Hợi nói.

Đường 15A lên huyện Hương Khê đoạn qua Khe Giao bị sạt lở

Công an cõng người dân đi sơ tán

Công an huyện Thạch Hà giúp người dân xã Ngọc Sơn chạy lũ

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, trong 12 giờ tới, lũ trên hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông La tiếp tục lên, sông Ngàn Phố có khả năng lên trở lại, sau đó xuống.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi, vùng ven sông, ven biển đặc biệt tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, Kỳ Anh.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp, vùng đô thị đặc biệt tại: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Thiện Lương