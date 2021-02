Một trưởng phòng ở Hải Dương, cô giáo ở Hải Phòng và nhiều người khác phải nhận “kết đắng” khi tìm cách trốn khai báo y tế hoặc khai báo gian dối, vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 22/2, Công an TP Hải Dương khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

TP Hải Dương yêu cầu cơ quan công an xử lý nghiêm người làm lây lan dịch bệnh

Bà Nguyễn Thị Th., SN 1969, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương nhiễm Covid-19. Trong khoảng thời gian từ 1/2 đến ngày 15/2, bà Th. là người nghi mắc Covid-19 đã không khai báo y tế và thực hiện các biện pháp chống dịch.

Hành vi của bà đã làm lây lan dịch bệnh cho chồng, con và người giúp việc; làm khu vực cư trú của những người nói trên bị phong toả, cách ly. Đây là chùm ca bệnh lây nhiễm phức tạp, gây khó khăn cho công tác chống dịch, gây thiệt hại kinh tế.

Những người không khai báo y tế, hoặc khai báo gian dối cũng đã bị nhiều địa phương xử phạt nghiêm.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng mới đây đã yêu cầu các cơ quan chức năng xử phạt hành chính mức cao nhất với bà Hoàng Thị Th. (55 tuổi, giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn) khai báo không trung thực. Đồng thời, Giám đốc Sở GD&ĐT phối hợp với UBND quận Lê Chân xử lý kỷ luật với mức cao nhất theo quy định.

Nếu dương tính với Covid-19, nữ giáo viên này còn đối mặt với quyết định khởi tố của Công an TP Hải Phòng.

Cô giáo Th. về ăn Tết tại Hải Dương nhưng khi trở về lại khai báo là đi Hà Nội. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đưa cô giáo này đi cách ly tập trung, tự trả phí.

Cũng liên quan tới việc khai báo không trung thực, ngày 21/2, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) Nguyễn Đình Tùng cho biết: UBND xã Đồng Hợp đã lập hồ sơ, tờ trình đề nghị xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với chị N.T.H. (23 tuổi) về hành vi “Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A”.

Chị H. làm công nhân tại huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương), khi quê ở xóm Đồng Cạn (xã Đồng Hợp) ăn Tết, chị khai báo về từ Hưng Yên nhằm trốn cách ly. Dịp Tết chị H. đi gặp gỡ nhiều người mà không thực hiện phòng dịch.

Đến ngày 18/2, Công an tỉnh Hải Dương gửi danh sách các địa phương có công dân ở huyện Quỳ Hợp về từ Hải Dương có tên chị H. Tới lúc này, chị H. mới thừa nhận về việc khai báo gian dối.

Phong toả nhiều khu dân cư tại TP Hải Dương do ca nhiễm tăng nhanh

Ngày 17/2, một trưởng phòng ở Hải Dương cũng bị phạt tới 15 triệu khi trốn khai báo y tế. Đó là ông Phạm Văn Q. (SN 1980, trú tại KĐT Ecorivers, phường Hải Tân, TP Hải Dương) có tiếp xúc với người tên Ph. là F1, trú tại TP Hải Dương. Ông Ph. sau này đã chuyển thành là F0. Biết mình có liên quan đến ca nhiễm nhưng ông Phạm Văn Q. không chủ động khai báo để thực hiện cách ly tại nhà có sự giám sát của cơ quan y tế.

Phạt 125 triệu đồng nhóm người trốn khai báo y tế

Một nhóm 5 người đàn ông vào ngày 20/2 bị UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) xử phạt tới 125 triệu đồng vì không thực hiện quyết định, kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch.

Năm người này là Bùi Vĩnh H. (19 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả), Nguyễn Duy C. (47 tuổi, trú tại Cẩm Phả); Nguyễn Bá T. (55 tuổi), Trần Văn H. (51 tuổi) và Nguyễn Bá D. (52 tuổi) đều trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Ngày 19/2, Nguyễn Duy C. chở 3 người quê Nghệ An trên xe. Chỉ có C. đủ điều kiện và cho đi vào huyện, 3 trường hợp còn lại không đủ điều kiện nên tổ công tác đã yêu cầu quay trở lại.

Cả nhóm bàn nhau đi bộ xuống dưới gầm cầu để vòng ra sau chốt kiểm soát, còn Nguyễn Duy C. lái ô tô qua chốt và dừng lại ở khu vực gần cầu Vân Đồn 3 để đón. Khi cả nhóm đang lên xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản.

Trước đó, Đàm Văn H. (SN 1977, khu dân cư Trần Nội, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) đang được cách ly tại khu cách ly tập trung ở tỉnh Hải Dương đã vượt tường, trốn ra ngoài. Người này đã bị xử phạt tới 20 triệu đồng.

Cũng không tuân thủ quy định như anh Đàm Văn H., trong thời gian phải cách ly y tế tại nhà, người phụ nữ sinh năm 1988, tên N.T.T. trú tại thôn Trại Mật, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vẫn đi chơi, ăn lẩu rồi livestream lên Facebook. Người phụ nữ này đã bị phạt 5 triệu đồng.

Hôn nhau trong công viên, đôi trẻ ở Hải Dương bị phạt 4 triệu

Đôi nam nữ ở TP Hải Dương rủ nhau ra ghế đá tâm tình trong lúc đang có lệnh cách ly xã hội. Hai người này đã phải nộp phạt 4 triệu đồng sau nụ hôn ở công viên trên đường Thanh Niên, thuộc phường Hải Tân.

Đôi bạn trẻ bất chấp quy định cách ly xã hội ra ghế đá công viên tâm tình

Cặp đôi đó là Phạm Ngọc Th. và bạn gái là Phạm Thị Ngọc M. (cùng sinh năm 2002, trú tại TP Hải Dương). Hai người không đeo khẩu trang, ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết và vi phạm khoảng cách chống dịch.

Cũng tại TP Hải Dương, lúc 18h20 tối 13/2, chị Lê Thanh H. (SN 1978, buôn bán tự do, ở phường Ngọc Châu) bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính khi bán nước mía tại công viên Bạch Đằng. Trước đó, địa phương này đã ra thông báo cấm bán hàng nơi công cộng để chống dịch. Hành vi này của chị H. đã bị cơ quan chức năng phạt 15 triệu.

Để phòng chống dịch, nhiều địa phương đã yêu cầu đóng cửa quán karaoke, vũ trường, quán cà phê… dẫu vậy, nhiều chủ quán vẫn phớt lờ. Mới đây, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã phát hiện và xử lý nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke Ngọc Linh (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) do Trần Trung N.(19 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, hàng chục người đang vui chơi tại 3 phòng. Riêng tại phòng VIP 1 có 17 nam nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy. Cũng tại phòng này, công an còn phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy, chăn gối phục vụ cho việc sinh hoạt tại chỗ của các đối tượng. 17 người dương tính với ma túy được đưa về trụ sở để làm việc. Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động dịch vụ karaoke,… để phòng chống dịch.

Công an TP Biên Hòa đã lập hồ sơ, tiếp tục điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy” và “sử dụng ma túy trái phép” của các đối tượng.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh phường Long Bình Tân cũng đã lập biên bản xử lý chủ cơ sở với hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

B.Ngọc