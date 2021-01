Nhiệt độ ở Nam Bộ có nơi đo được 14,4 độ C, được xem là mức thấp kỷ lục trong 43 năm qua.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 13/1 nền nhiệt tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ trong khoảng 14,4 - 21,1 độ C.

Cụ thể, tại Tà Lài (Đồng Nai) nhiệt độ đo được là 14,4 độ C; Long Khánh (Đồng Nai) với 15,9 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 21,1 độ C ở Vũng Tàu.

Người Sài Gòn ra đường đi làm phải co ro trong cái lạnh 19 độ C

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, các số liệu ghi nhận được cho thấy đây là nền nhiệt thấp nhất tại Đông Nam Bộ theo số liệu từ năm 1978 đến nay.

Ông Quyết cho biết không chỉ Tà Lài mà các khu vực xung quanh như Long Khánh (Đồng Nai) và tỉnh Tây Ninh... nhiệt độ cũng rất thấp. Theo số liệu từ năm 1978 đến nay thì năm 1999 ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là 15,3 độ C ở Phước Long.

Dự báo thời tiết trong những ngày tới vẫn còn lạnh trong đêm nay và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất dao động 18-21 độ C ở TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ, có có nơi dưới 18 độ C.

Trong những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có nền nhiệt thấp duy trì từ 18-21 độ C, một số nơi có thể xuống dưới 18 độ C

Tại các tỉnh miền Tây nhiệt độ dao động khoảng 19-22 độ C. Ngoài ra, hiện tượng mù nhẹ cũng có thể xuất hiện ở vài nơi vào buổi sáng sớm.

"Ngày 17/1, không khí lạnh giảm rõ rệt. Đến ngày 18/1, dự báo đợt không khí lạnh mới di chuyển từ phía Bắc xuống gây giảm nhiệt độ cho TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ", ông Quyết thông tin thêm.

Người Sài Gòn co ro trong tiết trời lạnh 19 độ Thời điểm từ 5h30 đến 7h, nhiệt độ luôn ở mức 19 độ C khiến người dân cảm nhận được được cái lạnh nhất từ đầu năm đến nay ở TP.HCM.

Tuấn Kiệt