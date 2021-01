Trên đường đi học, nam sinh lớp 5 ở Nghệ An bị một học sinh lớp 8 dùng kéo đâm vào ngực tử vong.

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) Nguyễn Đình Tùng cho biết, công an đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Hạ Sơn khiến một nam sinh tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 trưa nay, em N.V.T. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học xã Hạ Sơn) được anh trai chở đi học bằng xe đạp. Khi đang đi trên đường, em T. bất ngờ bị T.V.Đ. (học lớp 8, Trường THCS xã Hạ Sơn) dùng kéo đâm vào ngực.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Em T. nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Hé lộ thêm tình tiết vụ giám đốc Hàn Quốc giết bạn giấu xác trong vali Theo cán bộ Công an, diễn biến tâm lý của nghi phạm Jeong In Cheol trước và sau khi gây án rất phức tạp. Và Công an đang làm rõ có hay không một số người che giấu tội phạm?

Phạm Tâm