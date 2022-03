Một thanh niên ở Bình Dương lên mạng xã hội tiktok đăng clip kêu gọi biểu tình trước cổng khu du lịch (KDL) Đại Nam của bà Nguyễn Phường Hằng. Cơ quan công an sau đó mời người này lên làm việc.

Thông tin từ công an tỉnh Bình Dương sáng nay (27/3) cho hay, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM vừa mời làm việc chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải clip kêu gọi biểu tình ở KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Lê Văn Phụng làm việc với lực lượng công an - Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương

Người bị mời làm việc là Lê Văn Phụng (SN 1990, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, Phòng an ninh mạng & phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ - Công an TP.HCM phát hiện Phụng sử dụng tài khoản mạng xã hội Tiktok để đăng video có nội dung kêu gọi ngày 27/3 sẽ biểu tình tại KDL Đại Nam.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP.HCM xác định và mời chủ tài khoản Lê Văn Phụng đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Phụng thừa nhận vào trưa ngày 26/3 có đăng video nêu trên nhưng không có mục đích gì khác ngoài việc để câu like, câu view.

Qua làm việc, Lê Văn Phụng đã thấy được việc làm của mình là sai trái và đã gỡ bỏ video trên, cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên vì lợi ích trước mắt hoặc bức xúc tức thời mà có những hành động, phát ngôn vi phạm những quy định của pháp luật, gây nên hậu quả đáng tiếc, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xuân An