Ngày 15/4, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) tiến hành điều tra vụ nam thanh niên nhảy lầu chung cư trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng nay (15/4) tại sảnh CT2 chung cư Constrexim 1 -Thái Hà (Hà Nội).

Hiện trường vụ việc

Một cán bộ điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, khoảng 8h35 sáng 15/4, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận tin báo từ Công an phường Cổ Nhuế 2 về việc tại chung cư Constrexim 1 -Thái Hà xảy ra vụ việc một nam thanh niên tử vong khi rơi từ tầng cao.

Nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Công an phường và các đơn vị nghiệp vụ phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, người tử vong là nam giới, sinh năm 1989.

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quyết Nguyễn