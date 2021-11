F0 trong cộng đồng tăng lên nhanh chóng đặc biệt là ở một số tỉnh miền Tây, Hà Nội và các địa phương lân cận. Nhiều tỉnh, thành đã "đổi màu" trong cấp độ dịch.

Con số 24 địa phương trong cả nước đủ điều kiện là vùng xanh thời điểm mới xếp loại cấp độ dịch (tháng 10) nay đã giảm xuống. Nhiều địa phương đã "đổi màu" sang vàng, cam, đỏ.

Đến sáng 12/11, tình hình dịch tại các tỉnh, thành miền Tây vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Từ 0h ngày hôm qua, Cần Thơ nâng cấp độ dịch từ cấp 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng) lên cấp 3 (nguy cơ cao - vùng cam). Các biện pháp hành chính cũng được áp dụng tương ứng với cấp độ dịch.

Cụ thể cấp độ dịch ở Cần Thơ như sau: 5 quận, huyện đang ở cấp 2; 4 quận, huyện thuộc cấp 3.

Trong đó, có 16 phường, xã, thị trấn thuộc cấp 1; 45 phường, xã, thị trấn thuộc cấp 2; 14 phường, xã, thị trấn thuộc cấp 3 và 8 phường, xã, thị trấn hiện ở cấp 4.

Trước diễn biến F0 tăng vọt, UBND các quận, huyện được yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe.

UBND TP Cần Thơ rốt ráo chỉ đạo: “Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quản; xử nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch”.

Tại TP.HCM, so với tuần trước, cấp độ dịch toàn TP vẫn ở cấp 2 tuy nhiên, có 3 quận tăng cấp độ so với tuần trước là quận 10 (từ 1 lên 2), huyện Cần Giờ (từ 1 lên 3 ), huyện Nhà Bè (từ 2 lên 3 ). Có 2 quận giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận 11 và Phú Nhuận (từ 2 xuống 1).

Cụ thể về cấp độ dịch tại các quận, huyện, TP Thủ Đức: Có 13/22 địa phương đạt cấp 1; 7/22 địa phương đạt cấp 2 (quận 3, quận 10, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn); có 2/22 địa phương đạt cấp 3 (huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ).

Từ ngày 10/11, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) điều chỉnh cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 do địa phương này những ngày gần đây liên tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19.

Tương tự như TP. Sóc Trăng, từ ngày 8/11, tỉnh An Giang áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ 3 trên địa bàn tỉnh (nâng cấp độ dịch từ 2 lên 3).

UBND tỉnh An Giang yêu cầu tạm dừng hoạt vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống áp dụng hình thức bán hàng mang đi, không phục vụ tại chỗ...

Bình Thuận từ ngày 8/11 có thêm 1 huyện áp dụng cấp độ 4 (vùng đỏ - nguy cơ rất cao) là Hàm Thuận Bắc. Đây là huyện thứ 2 sau TP. Phan Thiết của tỉnh áp dụng cấp độ phòng chống Covid-19 ở cấp 4 từ ngày 8/11.

Tuy nhiên cũng có tỉnh giảm cấp độ dịch từ 4 xuống 3 là Bạc Liêu. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, trong tuần qua, nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống nên tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Số ca mắc cộng đồng giảm. Đánh giá tiêu chí theo cấp độ dịch, toàn tỉnh có 14 xã, phường ở cấp độ 4; 32 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2. Đối với cấp huyện, có 3 đơn vị cấp độ 4 (TP. Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải), 5 huyện còn lại ở cấp độ 2.

Như vậy, chỉ sau 1 tuần (từ 2-7/11), tỉnh Bạc Liêu đã điều chỉnh giảm cấp độ dịch. Riêng TP Rạch Giá và thị xã Giá Rai vẫn duy trì cấp độ phòng chống dịch ở cấp 4.

Sự “đổi màu” nhanh chóng trong bản đồ dịch cũng diễn ra ở các tỉnh, thành phố phía Bắc do F0 trong cộng đồng tăng mạnh. Hiện toàn TP Hà Nội là vùng vàng, tuy nhiên có 3 xã, phường, thị trấn là vùng cam (tăng thêm 1 phường) và có 1 tổ dân phố là vùng đỏ.

Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nghệ An đã nâng cấp độ dịch Covid-19 ở một số xã, phường sang màu đỏ. Trong khi đó, các tỉnh thành Phú Thọ, Hà Giang, Bắc Giang, Đà Nẵng... cũng điều chỉnh cấp độ dịch ở nhiều huyện, xã.

Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, các địa phương đều khuyến cáo người dân đi từ vùng dịch tuân thủ việc theo dõi sức khoẻ tại nhà, khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc...

