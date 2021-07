Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký văn bản hoả tốc gửi UBND TP.HCM về việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tỉnh Nghệ An đang sinh sống, làm việc được về quê trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hôm nay 20/7, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký văn bản hoả tốc xin chia sẻ với những khó khăn, đồng hành cùng với TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Nghệ An đề nghị TP.HCM, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân Nghệ An cứ trú trên địa bàn về điều kiện sinh hoạt, việc làm và ăn ở trong thời gian giãn cách xã hội; chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương rà soát và tổng hợp danh sách công dân Nghệ An đang lưu trú, làm việc trên địa bàn có nhu cầu về quê.

Cử đơn vị làm đầu mối để phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch chi tiết đưa, đón công dân về quê.

UBND tỉnh Nghệ An gửi công văn hoả tốc chia sẻ với TP Hồ Chí Minh trong phòng chống dịch Covid-19, tạo điều kiện cho công dân đang sinh sống, làm việc và học tập được về quê hương

UBND tỉnh Nghệ An sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ công dân đang làm ăn, sinh sống, học tập trở về quê. Giao cho Sở Lao động TB&XH trực tiếp thực hiện đón công dân trở về.

Ngoài ra, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Hội đồng hương Nghệ An tại TP.HCM phối hợp hỗ trợ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt khó khăn trong giai đoạn này. Đồng thời, tập hợp danh sách các công dân có nhu cầu, để việc đón về quê nhà đảm bảo an toàn và chu đáo nhất.

Đón người từ 19 tỉnh thành phía Nam

Trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tổ chức họp khẩn các sở, ban ngành bàn phương án tiếp nhận công dân từ TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam có nhu cầu về quê.

Các đối tượng ưu tiên bao là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm, người mắc kẹt do thăm người thân, công tác; học sinh, sinh viên…

Ông Trung chỉ rõ: "Kế hoạch lần này tổ chức tiếp nhận không chỉ ở TP.HCM mà bao trùm tất cả các tỉnh phía Nam. Đầu mối để liên hệ gồm Sở Lao động TB&XH và Sở TT&TT. Cần thiết kế website đăng ký sớm nhất. Mẫu đăng ký phải rõ ràng, đầy đủ thông tin; đi về địa phương bằng tàu hoả hay máy bay. Khi trở về thì ở cách ly tập trung thu phí hay không thu phí..."

Trưa 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tổ chức họp khẩn các sở, ngành chốt phương án tiếp nhận công dân từ TP/HCM về quê - Ảnh: Hoàng Thư

Theo ông Trung, khi có người đăng ký về quê bằng các loại phương tiện khác nhau, sau đó mới có kế hoạch cụ thể tiếp nhận. Cần phải làm sớm để áp dụng trong vài ngày tới. Tối thiểu số lượng người đăng ký từng đợt từ 1.000 đến 1.200 người. Dự kiến đầu tháng 8 sẽ tiếp nhận công dân đợt 1 trở về.

"Xác định phương tiện vận chuyển bao gồm, đường bộ, đường sắt và đường hàng không; trong đó đường sắt và đường bộ sẽ được hỗ trợ đối với các đối tượng ưu tiên. Riêng đối tượng khó khăn sẽ được hỗ trợ 100% nhưng phải có danh sách cụ thể" - ông Trung nhấn mạnh trong cuộc họp.

Riêng về đường hàng không, khi có danh sách cụ thể thì tỉnh Nghệ An sẽ có phương án, đề nghị các hãng hàng không có chuyến bay riêng từ TP.HCM về Vinh.

Ông Trung đề nghị, tất cả các công dân trở về quê từ 19 tỉnh, thành Nam Bộ đều phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và phải kiểm soát chặt chẽ.

