Quá trình tổ chức triển khai xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng ở Nghệ An, người dân ở khu vực gần nghĩa trang chưa đồng thuận. Tỉnh này đã lập 2 tổ công tác để làm rõ các ý kiến của người dân sau khi đối thoại.

Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng chung thành phố Vinh được bố trí tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư.

Nhiều ý kiến của người dân chưa đồng thuận khi xây dựng nghĩa trang. Do vậy, UBND tỉnh đang yêu cầu Sở Xây dựng và Sở TN&MT làm rõ các ý kiến phản ánh.

Trước đó, ngày 10/9/2021, UBND huyện Hưng Nguyên đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 32,55 ha và bàn giao mốc tại thực địa cho Công ty TNHH Phúc Lạc Viên để thực hiện dự án.

Tổng quan dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng nằm trên dãy núi Đại Huệ

Sau nhận bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư triển khai thi công dự án thì từ ngày 12/9 đến nay, một số công dân xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây kéo lên khu vực thi công, gây cản trở, không cho thực hiện.

Lý do, người dân còn băn khoăn, lo ngại về vấn đề môi trường sẽ bị ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân xung quanh, giải phóng mặt bằng và quyền lợi trên đất... Do đó, cần một cuộc đối thoại thẳng thắn giữa các cấp ở địa phương với người dân gần khu vực dự án.

Không đánh đổi môi trường

Mới đây, ngày 15/10, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến trụ sở UBND xã Hưng Tây, chủ trì cuộc đối thoại với người dân liên quan đến dự án kể trên.

Trong buổi đối thoại, người dân nêu lên các ý kiến, băn khoăn và mong muốn lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trả lời cụ thể, đầy đủ. Những nội dung người dân có ý kiến cần giải đáp, gồm: Dự án đã đảm bảo quy hoạch hay chưa? Việc xây dựng nghĩa trang có ảnh hưởng đến quy hoạch mở rộng không gian thành phố Vinh hay không? Có ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị hay không? Việc triển khai thực hiện dự án đã đảm bảo đúng quy trình, trình tự? Một số ý kiến còn băn khoăn cho rằng, dự án không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định; việc đền bù chưa thỏa đáng…

Những ý kiến của người dân được đại diện Sở, ban ngành từ cấp tỉnh đến xã và nhà đầu tư giải đáp theo trình tự.

Ông Hoa kết luận, qua 32 ý kiến của người dân xóm Phúc Điền liên quan đến các nhóm vấn đề chính, tỉnh sẽ tiếp tục có những giải pháp, với mục tiêu đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân là trên hết. Không đánh đổi môi trường để lấy các lợi ích khác.

Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trong buổi đối thoại với người dân ở UBND xã Hưng Tây

Tuy nhiên, cũng phải thống nhất rằng, khi môi trường đã đạt được theo các quy chuẩn hiện hành của Nhà nước thì phải có sự đồng thuận chung để thực hiện.

Về vấn đề quy hoạch, hiện tỉnh đang xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Chính phủ phê duyệt nhằm phù hợp với quy hoạch quốc gia và dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng, tại xã Hưng Tây cũng nằm trong quy hoạch tỉnh.

Không gian đô thị thành phố Vinh theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015, phát triển từ phía Đông đường cao tốc Bắc - Nam (đường bộ và đường sắt) về phía biển Cửa Lò.

Riêng về phía Tây đường cao tốc tỉnh Nghệ An không định hướng phát triển đô thị.

Người dân thuê máy móc để đo khoảng cách từ nghĩa trang Vĩnh Hằng đến các hộ dân

Một số ý kiến cho rằng, dự án không có tham vấn cộng đồng. Vì vậy, UBND tỉnh giao cho Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại.

Về môi trường, đây là vấn đề không chỉ được người dân quan tâm mà chính quyền cũng đặc biệt quan tâm. Nhưng vấn đề này không chỉ đánh giá cảm quan, cần được đánh giá trên cơ sở khoa học. UBND tỉnh sẽ giao rà soát lại, khi khoảng cách dự án đảm bảo quy chuẩn thì người dân cần đồng thuận, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thi công dự án đúng tiến độ.

"Nếu dự án không đảm bảo khoảng cách theo quy định thì có 2 phương án: Một là không thực hiện dự án; hai là di dời người dân ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của dự án" - ông Hoa khẳng định.

Chờ kết luận của tỉnh Nghệ An

Để tiếp tục trả lời, giải quyết các ý kiến còn băn khoăn, các nguyện vọng chính đáng của người dân, khẳng định sự phù hợp có khoa học và thực tiễn. UBND tỉnh Nghệ An thành lập 2 tổ công tác xác minh cụ thể.

Đó là, khảo sát, kiểm tra thực tế khoảng cách của dự án đến khu vực dân cư trên cơ sở khoa học, đánh giá đảm bảo an toàn về môi trường theo quy định. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành, huyện, xã cùng đơn vị tư vấn, người dân cử đại diện tham gia, kịp thời xác minh, đánh giá báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10/2021.

Một ngôi miếu nằm trong khu vực quy hoạch nghĩa trang Vĩnh Hằng ở dãy núi Đại Huệ. Ảnh: Quốc Huy

Người dân đưa cây cối, đá chắn ngang đường vào dự án xây dựng nghĩa trang.

Đánh giá môi trường của các dự án trong khu vực (mỏ đá, cơ sở lọc dầu, ...) theo đúng quy định; rà soát quy trình thủ tục tham vấn cộng đồng; chế độ chính sách giải phóng mặt bằng đảm bảo khách quan, tuân thủ quy định pháp luật. Đánh giá về công nghệ lò hỏa táng đảm bảo về môi trường.

Ông Hoa giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, huyện, xã kịp thời rà soát, xác minh và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10/2021.

Hiện, 2 tổ công tác này đã có báo cáo chi tiết trong quá trình xác minh, đo đạc, thẩm định để tỉnh Nghệ An trả lời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Quốc Huy