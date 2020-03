Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký văn bản hoả tốc tạm dừng tiếp nhận người nhập cảnh từ tỉnh khác về khu trung tâm cách ly, đồng thời nhờ tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình hỗ trợ.

Thời gian qua, Nghệ An đã thực hiện tốt việc tiếp nhận công dân trở về từ cửa khẩu Cầu Treo do Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Tĩnh chuyến đến. Tuy nhiên, do công dân trở về số lượng nhiều, tần suất nhanh, các cơ sở cách ly tập trung tại Nghệ An hiện đã hết chỗ, vượt quá khả năng đáp ứng của tỉnh.

Ngày 20/3, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp nhận công dân của tỉnh về địa phương cách ly

Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Nghệ An tạm thời dừng tiếp nhận công dân trở về từ cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngoài tỉnh từ 15h chiều nay để có thời gian tập trung đón nhận các công dân tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo khác.

Chiều 21/3, UBND tỉnh Nghệ An ra công văn hoả tốc tạm dừng nhận công dân trở về từ địa bàn khác ngoài tỉnh

Nghệ An sẽ tiếp tục tiếp nhận công dân trở về từ cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngay sau khi bố trí chu đáo địa điểm tiếp nhận công dân về cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết, tại buổi làm việc hôm qua, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý không tiếp tục chuyển người sang Nghệ An cách ly trong vài ngày.

Hà Tĩnh sẽ giúp Nghệ An chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc tiếp nhận công dân trở về một cách chu đáo hơn.

Sáng 19/3, Nghệ An đưa 41 công dân từ Lào về vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh

Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe người dân trước khi vào khu cách ly tập trung của quân đội

“Nguyên tắc là công dân qua cửa khẩu nào thì cách ly ở cửa khẩu đó, nhưng mấy ngày qua Nghệ An đã chia sẻ với Hà Tĩnh và Quảng Bình rất nhiều. Nghệ An không từ chối tiếp nhận công dân của tỉnh mà do các điểm cách ly chuẩn bị từ trước hiện đã kín. Tỉnh đang mở thêm các điểm mới ở Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông… phải có thời gian chuẩn bị. Vì thế mới đề nghị các tỉnh chia sẻ, tạm dừng vài ngày”, ông Long nói.

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cùng Sở Y tế kiểm tra, khảo sát các điểm cách ly tại huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông



Công dân xếp hàng làm thủ tục cách ly

Những ngày qua, tại cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) trung bình mỗi ngày Nghệ An tiếp nhận và cách ly khoảng 150 công dân từ Lào về, có cả người ngoại tỉnh như Thanh Hóa, Ninh Bình...

Ngoài ra, để chia sẻ khó khăn với các tỉnh bạn, Nghệ An cũng tiếp nhận cách ly nhiều công dân nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Đến tối nay, Nghệ An đang cách ly theo dõi 1.738 người, trong đó 871 công dân đang được cách ly tập trung tại tuyến tỉnh, 83 cách ly tập trung tại tuyến huyện, 784 người cách ly tại nhà.

Chủ tịch Hà Nội: 2 tuần tới là thời gian quyết định trong chống dịch Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung hôm nay tới quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quốc Huy - Phạm Tâm