Anh Nguyễn Xuân Phúc ở tầng 15 cho biết, khi đang ở trong nhà thấy khói bốc lên qua cửa sổ, mùi khét ở khắp nơi.

“Tôi vội vàng bế con cùng vợ chạy bộ xuống tầng 1. Sau đó, gọi mấy anh em thanh niên chạy lên tầng 15 để cùng mọi người dập lửa. Khu vực bị cháy xảy ra ở cầu thang bộ tầng 14, nghi do người dân đốt vàng mã. Tuy nhiên, chưa hộ nào tầng 14 tự nhận lỗi trong vụ việc” - anh Phúc kể.

Cũng theo anh Phúc, hàng trăm người dân hoảng loạn chạy bộ thoát ra ngoài bằng cầu thang thoát hiểm.

Tại hiện trường, tầng 14 ở khu vực bị cháy khói đen bao kín lối đi bộ và chân cầu thang. Khu vực xuất phát đám cháy lây lan nhiều đôi dép, thiêu rụi 3 chiếc xe đạp người dân để gần đó.

Ngoài ra, hệ thống điện ở vị trí hoả hoạn cũng bị ảnh cháy sém.

Ngay sau vụ cháy xảy ra, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 28 cán bộ chiến sĩ, 3 xe chuyên dụng đến hiện trường nhưng vụ cháy đã dược người dân dập tắt.

Hiện, lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương xã Nghi Phú (TP Vinh) đang lập biên bản, rà hỏi từng căn hộ tầng 14 để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

