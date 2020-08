Nghi phạm Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) bắt cóc bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2,5 tuổi) có gia cảnh phức tạp, đã lấy chồng có con lớn.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lượng lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tìm thấy Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú ở phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) tại tỉnh Tuyên Quang.

"Chúng tôi đã truy tìm tại phòng trọ của người phụ nữ nghi vấn trên ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, thu được chứng minh thư của người đàn bà này cùng bộ quần áo của cháu bé (đối tượng thay quần áo cho cháu bé để ngụy trang - PV).

Cùng lúc này, một mũi nghiệp vụ của Công an Bắc Ninh ở Tuyên Quang đã vào nhà người phụ nữ này và tìm được cháu bé" - Đại tá Phạm Thế Tùng cho biết.

Thu làm việc với cơ quan công an

Ngày 23/8, trao đổi với PV, ông Dương Văn Trung - Tổ trưởng tổ dân phố 2 phường Hợp Giang, TP Cao Bằng cho biết, Thu và gia đình đã chuyển đi không còn sinh sống ở đây nữa. Tuy nhiên, trước đó, gia đình Thu rất phức tạp, nhiều người trong gia đình có tiền án, tiền sự.

Chị gái của Thu là N.T.T từng lĩnh án 15 năm tù về tội buôn bán trẻ em sang Trung Quốc, hiện người này đã ra tù do được giảm án. Bố mẹ của Thu cũng từng lĩnh án tù, hiện đã qua đời.

Theo ông Trung, Thu là người đã lấy chồng, ở khu vực cầu Bằng Giang, TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) và có con lớn. Sau đó cả gia đình Thu chuyển đi nơi khác sinh sống, chỉ còn lại một ngôi nhà thờ tổ ở tổ 2, phường Hợp Giang.

Khi đến ngày lễ Tết, giỗ, Thu có trở về địa bàn, gặp mọi người xung quanh vẫn chào hỏi bình thường.

Lãnh đạo UBND xã Tân Long (Yên Sơn, Tuyên Quang), nơi ở của nghi phạm Đặng Văn Bằng cho biết, tối qua, lực lượng Công an có mặt tại địa phương bắt giữ các nghi phạm và giải cứu cháu bé.

Thu và Bằng tại cơ quan công an



Ở địa phương, Bằng đã rời quê nhiều năm nay, chỉ vào dịp Tết hoặc gia đình có việc mới về qua nhà ít ngày rồi đi. Gia đình Bằng kinh tế không khá giả, sống chủ yếu bằng nghề nông.

Bằng chưa có tiền án, tiền sự gì. Bố Bằng là người dân tộc, mẹ là người Kinh. Bằng có vợ quê ở Cao Bằng nhưng không kết hôn; người vợ này cũng không sống cùng gia đình chồng.

