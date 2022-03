Từ ngày 19/3, con đường hoa phong linh và hoa gạo tại một khu đô thị (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) sẽ đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tối 18/3, trên trang Facebook chính thức của ParkCity Hanoi đăng tải thông báo sẽ tạm dừng đón du khách tham quan đường hoa phong linh trong khu đô thị ParkCity (La Khê, Hà Đông, Hà Nội) từ ngày 19/3.

Theo nội dung thông báo, hiện tại đường hoa đã qua những ngày nở rực rỡ nhất và do số lượng người tham quan rất đông, không đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện tại. Do vậy, ParkCity Hanoi xin thông báo đóng cửa đường hoa phong linh từ ngày 19/3.

Nội dung thông báo được đăng tải trên Fanpage của Khu đô thị

Chiều 18/3, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hoà có văn bản gửi Công ty CP Phát triển Đô thị quốc tế Việt Nam, Công an quận và UBND phường La Khê về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, những ngày qua, tại Khu đô thị Park City Hà Nội trên địa bàn phường La Khê (quận Hà Đông) hàng trăm cây gạo và phong linh đồng loạt nở hoa. Người dân Thủ đô yêu hoa, yêu nhiếp ảnh đã đổ xô về đây để chiêm ngưỡng cũng như ghi lại những khoảnh khắc đẹp với loài hoa này. Một bộ phận không đeo khẩu trang, không thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K. Quận Hà Đông đánh giá đây là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Chiều 18/3, lực lượng Công an phường La Khê đã liên tục nhắc người dân đến chụp ảnh tại đây đảm bảo 5K

Trước thực trạng này, UBND quận Hà Đông yêu cầu Công ty CP Phát triển Đô thị quốc tế Việt Nam thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Công ty phải có phương án phân luồng, đón khách thăm quan bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đặc biệt đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để tình trạng tập trung đông người làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hàng nghìn người đến con đường này trong thời gian qua để chụp ảnh

UBND quận Hà Đông giao Chủ tịch UBND phường La Khê tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 tại địa điểm bên trong và các khu vực xung quanh Khu đô thị Park City; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Công an quận Hà Đông chỉ đạo Công an phường La Khê thường xuyên tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch.

Đình Hiếu