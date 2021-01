Tron tiết trời rét ‘cắt da cắt thịt’, ngôi nhà thiện nguyện “ai cần đến lấy, ai có sẻ chia” ở miền Tây Nghệ An ra đời, nhóm lên ngọn lửa ấm áp nơi biên giới.

Ngày 10/1, tại bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ngôi nhà thiện nguyện chưa từng có từ trước đến nay được khánh thành.

Ngôi nhà phục vụ bà con ở 2 xã Bắc Lý và Mỹ Lý do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An) tự xây dựng nhiều tháng trời.

Nhà được làm bằng gỗ, khẩu hiệu treo trang trọng “Ngôi nhà thiện nguyện - Ai cần đến lấy - Ai có sẻ chia”. Đây là nơi trưng dụng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập phục vụ cho người dân nghèo thuộc 25 bản ở 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý.

Trung tá Nguyễn Sỹ Đức – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết: Thực hiện việc chung tay vì người nghèo nơi biên giới, được sự hỗ trợ của doanh nghiệp, đồn biên phòng đã xây dựng ngôi nhà thiện nguyện. Với mục đích là nơi tiếp nhận vật chất đã qua sử dụng, vật phẩm mới của các đoàn thiện nguyện vào thăm và chia sẻ với đồng bào nghèo khó khăn.

“Hai xã Mỹ Lý và Bắc Lý là nơi đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều. Việc ra đời ngôi nhà không những giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến đây để lấy đồ miễn phí về sử dụng mà còn trở thành nơi tránh trú của cư dân ở biên giới, khách qua đường khi gặp thời tiết cực đoan, xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét bất thường” - Trung tá Đức chia sẻ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nhiệt độ tại Nghệ An nhiều ngày qua giảm sâu, nhiều nơi nhiệt độ chỉ từ 6-8 độ C. Người dân ở khắp nơi đốt lửa để chống chọi với giá rét.