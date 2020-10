Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa ký văn bản hỏa tốc ngày 27/10 chỉ đạo khắc phục các tồn tại để vận hành an toàn khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn sau khi người dân tiếp tục chặn xe chở rác.

Những ngày qua, người dân các xã gần với nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn đã chặn đường ngăn xe chở rác vào đổ rác khiến rác thải lại tiếp tục ngập ngụa ở nội đô.

Ngày hôm qua, 27/10, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã phát văn bản hỏa tốc chỉ đạo xử lý sự việc này.

Theo đó, tại văn bản số 5148, Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu các Sở Xây dựng, Tài chính hoàn tất thủ tục trình UBND TP ban hành QĐ thay thế QĐ số 77/2014; ngay sau khi QĐ ban hành, khẩn trương đặt hàng các đơn vị xử lý nước rỉ rác tại Khu liên hợp.

Rác thải sinh hoạt dồn ứ ở nội đô do người dân chặn không cho xe chở rác vào đổ rác tại khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn

Trong thời gian làm thủ tục theo quy định, Sở Xây dựng vận động các đơn vị tổ chức vận hành ngay các trạm xử lý nước rỉ rác để xử lý lượng nước rỉ rác phát sinh trong ngày, không để tăng thêm nước rỉ rác tại các ô chứa.

Sở Xây dựng chủ trì với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn thực hiện biện pháp cấp bách giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ ô chứa nước rỉ rác (tăng cường phun chế phẩm khử mùi, dùng bạt che phủ…); xong trước ngày 30/10; kiểm tra, xem xét phương án chống vỡ, tràn các ô chứa nước rỉ rác.

Đối với các ô số 1.1, 1.2 cho phép bổ sung bạt che phủ (khi bơm nước rỉ rác từ ô số 3 sang và thu nước rác từ các ô chôn lấp) để giảm thiểu phát thải.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân

UBND TP.Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn đã được thực hiện, tuy nhiên chưa có nhiều chuyển biến dẫn đến việc người dân các xã Nam Sơn, Hồng Kỳ tiếp tục ngăn chặn không cho xe chở rác vào khu liên hợp.

Ngày 26/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tại công văn số 03 yêu cầu các ban ngành chức năng vào cuộc, kịp thời xử lý tình trạng yêu kém trong công tác vận hành, quản lý Khu liên hợp; đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án và phạm vi 500m vùng ảnh hưởng của Khu liên hợp.

Người dân chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn, Hà Nội ra văn bản hỏa tốc

UBND TP.Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn tập trung cao độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ , tái định cư, giải phóng mặt bằng các ô chôn lấp 1.1, 1.2 giai đoạn 2, xong trước ngày 20/11.

Đối với các trường hợp chây ì, không thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt, UBND huyện Sóc Sơn cùng BQL DA Đầu tư công trình cấp nước, thoát nước và môi trường chủ động rà soát, tổ chức vận động; trường hợp không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hạng mục, đảm bảo thông suốt quá trình vận hành Khu liên hợp.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn, UBND các xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn tập trung giải quyết, ngăn chặn một số công dân chặn xe chở rác vào Khu liên hợp theo phương thức “4 tại chỗ”; tăng cường vận động, giáo dục, thuyết phục, giải thích đối với người dân; hướng dẫn người dân có thắc mắc, kiến nghị liên quan thì gửi đơn tới UBND huyện; yêu cầu bà con không ngăn cản công tác vận chuyển, xử lý rác thải tại Khu liên hợp.

Giao Công an Thành phố chủ trì cùng UBNd huyện Sóc Sơn, các quận, huyện và các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn cho việc vận hành liên tục của Khu liên hợp và các khu xử lý rác khác.

Thông tin với VietNamNet sáng 28/10, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) Nguyễn Hữu Tiến cho biết, các xe chở rác vào Khu liên hợp đã được thông đường. Hiện Urenco đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Tiến cho biết thêm, trong thời gian người dân chặn xe chở rác, trung bình mỗi ngày lượng rác thải sinh hoạt tại 4 quận nội đô ùn ứ từ 1.200 - 1.500 tấn. Đến thời điểm hiện tại, sau khi đã thông đường, công nhân môi trường đô thị đã hoàn tất việc vận chuyển, dọn dẹp khoảng gần 10.00 tấn rác thải bị ùn ứ trước đó.

Đây không phải lần đầu tiên người dân các xã gần Khu liên hợp xử lý rác thải đặt tại xã Nam Sơn chặn đường không cho xe chở rác vào bãi tập kết rác. Tháng 12/2019, tình trạng này đã xảy ra khiến rác thải trong nội đô bị ùn ứ nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị.

