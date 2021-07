Người đàn ông ở Cần Thơ không mua được hàng hóa đã lên mạng xã hội bình luận xúc phạm uy tín các cơ quan, tổ chức đang chống dịch.

Chiều 30/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ đã mời làm việc đối với N.H.T.N (36 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) vì “chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

N. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Cần Thơ

Tại buổi làm việc, N. thừa nhận do tình hình dịch Covid-19 nên nhiều người chen lấn khi mua sắm khiến anh ta không thể mua được hàng hóa cần thiết.

N. cảm thấy bức xúc nên dùng tài khoản Facebook cá nhân bình luận với lời lẽ thô tục vào một bài viết trên Fanpage “Hóng hớt Cần Thơ” với nội dung xúc phạm lực lượng thi hành nhiệm vụ phòng, chống dịch của thành phố.

Qua làm việc, anh N. đã nhận ra việc làm sai trái của mình nên chủ động xóa dòng bình luận và cam kết không tái phạm.

Công an cho biết, hành vi của anh N. đã vi phạm quy định Nghị định 15 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Ngành chức năng đề nghị phạt người này số tiền 5 triệu đồng.

