Khi được tổ công tác phòng chống dịch yêu cầu về trụ sở làm việc, người đàn ông đã đạp ga bỏ chạy, nhiều giờ sau thì bị phát hiện, tạm giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (18/8) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Cao Văn Lĩnh (SN 1971, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Khoảng 20h50 ngày 17/8, tổ tuần tra lưu động phòng chống dịch Covid-19 của UBND phường 3 kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch trên đường Lê Hồng Phong.

Ông Lĩnh tại cơ quan công an. Ảnh: Quang Hưng

Khi đến gần vòng xoay Lê Hồng Phong và Thống Nhất (mới) thì phát hiện xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger, BKS 72C-132.62 do ông Cao Văn Lĩnh điều khiển đang lưu thông trên đường, nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tại đây, ông Lĩnh dừng xe và xuất trình “giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc” nhưng không ghi ngày ra đường, không đúng thời gian ghi trong giấy. Sau đó, tổ công tác yêu cầu ông Lĩnh đến trụ sở Công an phường để làm việc.

Tuy nhiên, khi đi tới vòng xoay ngã 5 thì ông Lĩnh bất ngờ điều khiển xe rẽ phải theo đường Trương Công Định về hướng Nguyễn An Ninh bỏ chạy. Quá trình di chuyển, xe ông Lĩnh va chạm với một xe mô tô khác khiến người này bị thương nhẹ.

Sau đó, công an đuổi kịp và phát hiện ông Lĩnh cùng xe đang ở gần trụ sở công ty nơi ông Lĩnh làm việc nên đưa về Công an phường 3. Tại cơ quan công an, cơ quan chức năng đo nồng độ cồn của Lĩnh là 0.053mg/lít khí thở.

Qua làm việc, ông Lĩnh khai nhận trước đó có uống rượu một mình tại nhà. Sau đó, ông ta điều khiển xe ô tô đi giao trứng cho nhân viên Công ty CP Xây dựng Dầu khí Hồng Lĩnh, khi đến đoạn đường trên thì gặp tổ công tác phòng chống dịch.

Ông Lĩnh thừa nhận, việc ra đường trong thời gian trên đã vi phạm Chỉ thị 16 và việc không chấp hành theo yêu cầu của tổ tuần tra mà điều khiển xe bỏ chạy là hành vi vi phạm pháp luật.

Công an TP Vũng Tàu cho biết, ông Cao Văn Lĩnh có hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng làm công tác phòng chống dịch bệnh, lái xe trong tình trạng đã uống rượu, gây nguy hiểm cho lực lượng thi hành công vụ và người tham gia giao thông khác.

Đồng thời, hành vi của ông Lĩnh đã gây khó khăn, cản trở người thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh đã cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”.

Quang Hưng