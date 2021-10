Do thiếu nợ và buồn chuyện gia đình, người đàn ông, 29 tuổi, ôm con nhỏ lên cầu Cần Thơ định tự tử thì được Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng cứu.

Khoảng 10h10 ngày 15/10, do buồn chuyện gia đình sau khi ly hôn với vợ, anh P. (ở quận Ô Môn) đưa con nhỏ 5 tuổi lên cầu Cần Thơ, trèo qua lan can, định nhảy xuống sông Hậu tự tử.

Bảo vệ cầu Cần Thơ đã gọi điện báo vụ việc cho Công an phường Hưng Phú.

Anh P. đưa con nhỏ lên cầu Cần Thơ định nhảy xuống sông Hậu tự tử. Ảnh: C.A

Lực lượng công an đến hiện trường, vận động, khuyên anh P. từ bỏ ý định tự tử. Đồng thời, công an phường Hưng Phú báo cáo lãnh đạo, nhờ thêm lực lượng khác hỗ trợ.

Sau nhiều giờ được công an vận động, anh P. đã bỏ ý định tự tử, cùng con trèo vào trong lan can cầu, về trụ sở công an.

Anh P. cho biết, do thiếu nợ không có khả năng trả và tranh chấp tài sản với gia đình bên vợ nên quẫn trí, định ôm con nhỏ lên cầu Cần Thơ tự tử.

Công an phường Hưng Phú đã giải thích, vận động anh P. không được làm chuyện dại dột. Ảnh: C.A

Sau khi được công an giải thích, vận động, anh P. đã bình tĩnh trở lại, nhận thấy việc làm nông nổi thiếu suy nghĩ của mình.

Công an đã liên hệ với gia đình, đưa anh P về nhà an toàn.

Thiện Chí