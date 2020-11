Khoảng 8h sáng 2/11, anh Nguyễn Văn Giàu (38 tuổi, ngụ huyện Châu Thành An Giang) điều khiển xe múc đất để cải tạo đất ở ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang thì phát hiện nhiều quả kim loại như quả đạn M79.

Anh Giàu ngưng múc đất, trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Thành đội Long Xuyên đã cử lực lượng công binh xuống hiện trường phối hợp với lực lượng Công an TP tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức phát hiện có 1 khẩu súng ngắn colt 45, 3 hộp tiếp đạn và 12 viên đạn colt, 7 hộp tiếp đạn và 216 viên đạn carbine, 26 quả đạn M79 (trong đó 10 quả còn nguyên vẹn, còn lại đã bị oxy hóa).

Lực lượng chức năng đã đưa số súng, đạn nói trên về nơi an toàn chờ tiêu hủy.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) thì 51kg kim loại màu vàng mà Công an tỉnh An Giang bắt giữ được là vàng 9999 không lẫn tạp chất.