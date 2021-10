8h30 sáng 25/10, một số phường trên địa bàn TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) như Tân Thạnh, Hòa Thuận… vẫn còn ngập nước từ 0,5 đến 1m.

Nhiều tuyến đường như Phan Bội Châu, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Trỗi... vẫn còn ngập gần 0,5m khiến người dân đi làm gặp nhiều khó khăn.

Ở khối phố Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh), nước vẫn còn ngập từ 0,5 đến 1m.

“Nước vào nhà gần nửa mét, gia đình tôi cố gắng dọn dẹp nhưng vẫn bị ngập một số sữa và bột giặt mà gia đình tôi buôn bán”, anh Tú nói.

“Kỷ niệm thật sự đáng nhớ của mình là nửa đêm phải bật dậy chuẩn bị cho đám cưới trong lũ”, chị Dung vui vẻ nói.

Bà Huỳnh Liễu (75 tuổi) sống tại đây cho biết: “Hiện nước vẫn còn ngập trong nhà hơn 1m, gia đình tôi bị ướt hơn 1 tạ lúa, phải mang đến đường Trưng Nữ Vương để phơi”.

Sáng 25/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại mưa lũ những ngày vừa qua.

Theo đó, từ đêm 22/10 đến 24/10, các địa phương trong tỉnh xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, ngập lũ nhiều nơi. Đến chiều 24/10, mực nước trên sông Tam Kỳ đang dao động ở mức trên báo động 3, trên lưu vực sông Thu Bồn đang dao động ở mức dưới báo động 2.

Tính đến 17 giờ chiều hôm qua (24/10), đợt mưa lũ đã khiến 5.373 nhà bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã sơ tán trên địa bàn tỉnh 779 hộ với 2.535 nhân khẩu. Mưa lũ cũng khiến một người dân ở xã Tam Dân (huyện Phú Ninh) mất tích.

Nhiều tuyến đường ở các địa phương trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nặng gây chia cắt cục bộ. Đặc biệt, 2 tuyến giao thông ĐT 617, 618 đoạn qua xã Tam Quang (huyện Núi Thành) bị sạt lở taluy dương khối lượng 500 m3; gãy 5 trụ điện.

Riêng tuyến đường QL 40b đoạn Km 103+100 (huyện Nam Trà My) bị sạt lở, đất đá tràn ra đường.

Vụ sạt lở xảy ra ở huyện Nam Trà My làm sập phần sau 6 ngôi nhà, rất may không có thiệt hại về người. Để đảm bảo an toàn, huyện đã sơ tán gần 180 hộ dân sống ở các khu vực nguy hiểm.