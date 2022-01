Chiều 3/1, kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch dài 3 ngày, người dân quay trở lại Thủ đô để tiếp tục làm việc và học tập khiến cho nhiều tuyến đường cửa ngõ đông đúc.

Từ 15h, lượng phương tiện dồn về tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào trung tâm Hà Nội bắt đầu gia tăng.

Thiếu tá Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến có đông hơn ngày thường nhưng vắng hơn nhiều so với dịp Tết Dương lịch nhiều năm trước.

“Lí do lượng xe vì dịch bệnh Covid-19, người dân hạn chế đi chơi, thăm người thân bạn bè ở quê. Một lí do khác do người dân sợ ùn tắc trong ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nên đã trở về thành phố từ ngày 2/1”, Thiếu tá Sơn cho biết.

Lượng phương tiện chỉ bị dồn cục bộ kéo dài hơn 100 mét tại cuối đường cao tốc để lên đường Vành đai 3, lực lượng chức năng gồm Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông đã tích cực phân luồng.

Tại Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 3/1, lượng phương tiện qua lại thưa thớt

Điểm kết thúc cao tốc, tại đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao xảy ra ùn nhẹ

Nguyên nhân ùn tắc do nhiều phương tiện chuyển làn không hợp lí, cắt mặt các phương tiện đi thẳng để lên Vành đai 3

Đến 16h30 tại đường quốc lộ 1A (đoạn trước nhà in Tổng cục Hậu Cần) đã xảy ra tình trạng ùn cục bộ kéo dài đến nút giao đường Giải Phóng. Nhiều xe máy đã phải lên vỉa hè để tìm lối đi.

Càng về chiều muộn lượng phương tiện dồn về quốc lộ 1A càng đông

Ùn tắc kéo dài từ nút giao cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến ngã tư Giải Phóng

Tại ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi, lực lượng chức năng đã ứng trực từ sớm, phân luồng từ xa nên tình trạng ùn tắc không xảy ra. Càng về chiều muộn, lượng phương tiện chủ yếu là xe máy dồn từ quốc lộ 1A hướng từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình… lên càng đông.

Chị Kiều Bích Hạnh (Hà Nam) cho biết, chị đi từ Lý Nhân, Hà Nam về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, thấy tình hình giao thông đi lại khá thông thoáng.

Lượng phương tiện đông tại ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi

Trái ngược với hình ảnh giao thông thông thoáng ở cửa ngõ vào thành phố, tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài, đặc biệt là đoạn đường dẫn từ Vành đai 3 trên cao xuống ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm.

Đường xuống từ Vành đai 3 trên cao xuống đường Nghiêm Xuân Yêm đi lại khó khăn

Đường Vành đai 3 dưới thấp (đoạn qua hồ Linh Đàm) đi lại dễ dàng

Đến gần 18h, tình trạng ùn tắc, giao thông đi lại khó khăn hơn đường Khuất Duy Tiến. Các lối xuống từ đường Vành đai 3 đi xuống Khuất Duy Tiến di chuyển khó khăn.

Anh Nguyễn Tiến Hoàng (Cầu Giấy) cho biết, anh đi từ Hà Nam lên chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, tuy nhiên xếp hàng để xuống từ Vành đai 3 trên cao đã mất gần 25 phút.

Ô tô xếp hàng dài tại lối xuống Vành đai 3

Trước ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, phương tiện ùn tắc kéo dài

Phương tiện ken đặc đường

Nhiều xe đã đi lên vỉa hè

Theo Cục Cảnh sát giao thông thông tin tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, thời gian nghỉ Tết Dương lịch không xảy ra ùn tắc, không có tai nạn nghiêm trọng một phần nhờ các địa phương không tổ chức lễ hội và người dân hạn chế di chuyển.

Đình Hiếu