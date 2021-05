Người mẹ trẻ bế theo con nhỏ 5 tháng lên cầu An Đồng định tử tự. Lực lượng cảnh sát Công an TP Hải Phòng có mặt, ngăn chặn hành vi đó và đưa về trụ sở an toàn.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo đội 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời ý định tự tử của cô gái trẻ bế con nhỏ nhảy cầu.



Cụ thể, vào khoảng 8h30 sáng nay, chị Vũ Thị H., SN 1996, trú tại thôn Trang Quan, An Đồng, An Dương, bế theo con nhỏ mới 5 tháng tuổi lên cầu An Đồng.

Cảnh sát giao thông bế cháu bé và cùng người dân đưa người mẹ về trụ sở công an xã chờ tìm gia đình

Chị H. bế con lên đỉnh cầu, có nhiều biểu hiện bất thường, tìm cách lên thành cầu để nhảy xuống sông.

Người dân đi đường nhìn thấy đã báo cảnh sát giao thông đội số 1 đang tuần tra gần đó. Các chiến sỹ công an đã kịp thời tới hiện trường, nhẹ nhàng khuyên nhủ chị H. không nghĩ quẩn làm điều dại dột.

Sau đó, họ tiếp cận mẹ con chị H. và đưa về trụ sở Công an xã An Đồng.

Tại đây, chị H. kể do buồn chuyện gia đình nên mới nghĩ đến việc cùng con tìm đến cái chết.

Công an xã An Đồng, huyện An Dương đang phát đi thông báo ai là người nhà của chị H. đến đơn vị để đón 2 mẹ con về.

