Người phụ nữ ở miền Tây đại diện cho nhóm công nhân tranh chấp tờ vé số trúng độc đắc trị giá 2 tỷ đồng với ông chủ cơ sở sản xuất bàn ghế.

Ngày 12/5, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đang thụ lý vụ tranh chấp dân sự một tờ vé số trúng độc đắc. Nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Thu Diễm (49 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ). Bị đơn là ông T.T.T (chủ một cơ sở sản xuất bàn ghế innox ở huyện Long Hồ).

Chị Diễm đại diện cho nhóm công nhân kiện ông chủ ra tòa để tranh chấp tờ vé số trúng độc đắc

Theo đơn trình báo, chị Diễm làm công nhân tại cơ sở sản xuất bàn ghế inox của ông T. Hôm 7/1, ông T. mua nhiều vé tờ số và cho chị Diễm 1 tờ của đài An Giang, dãy số 317626.

"Ông T. tự nguyện cho tôi và có nhiều người thấy. Ông ấy nói nếu tờ vé số trúng độc đắc khi lĩnh thưởng về phải chia đều cho 19 công nhân làm việc vào hôm đó”, chị Diễm thuật lại.

Đến chiều, chị Diễm nhờ một đồng nghiệp nam làm chung dò số thì trúng độc đắc, trị giá 2 tỷ đồng. “Tôi cầm tờ vé số chạy đến thông báo cho ông T. biết. Ông ta giật tờ vé số trên tay tôi rồi kêu một công nhân đưa điện thoại để dò lại. Khi thấy tờ vé số trúng độc đắc ông ấy bỏ vé số vào túi áo rồi dặn đừng nói ai biết. Ông ấy nói để đi lĩnh thưởng giùm rồi về chia cho các công nhân trong xưởng”, chị Diễm nói.

Văn bản hướng dẫn của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long sau khi nhận đơn của chị Diễm

Theo chị, sau khi lĩnh thưởng, ông T. chỉ trích ra 183 triệu đồng chia cho 19 người. “Số tiền còn lại ông T. cố tình chiếm đoạt”, chị Diễm bức xúc.

Đầu tháng 3, chị Diễm đại diện cho các công nhân làm đơn gửi đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu điều tra, làm rõ. Qua xem xét nội dung đơn, do vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã trả lại đơn, đồng thời hướng dẫn chị Diễm khởi kiện vụ việc tại tòa án để được giải quyết theo quy định.

Chị Diễm cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, chị và những người ký đơn trình báo ông T. chiếm đoạt tờ vé số trúng độc đắc đều lần lượt nghỉ việc.

Trao đổi với báo chí, ông T. cho rằng, hôm đó ông chỉ nhờ chị Diễm dò số giùm, chứ không phải cho tờ vé số. Ông giải thích do mình sử dụng điện thoại “cùi bắp” nên không thể dò số được?!.

Người đàn ông miền Tây báo mất 5 tờ vé số độc đắc 10 tỷ Người đàn ông ở Tiền Giang báo, anh mua 5 tờ vé số rồi để trên bàn của 1 quán nước, nhưng sau đó bị mất. Hôm sau anh biết tin 5 tờ vé số đó trúng độc đắc và có người đi nhận thưởng.

Thiện Chí