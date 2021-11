Sau tiếng la hét tại phòng trọ ở Bình Dương, người dân chạy vào kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương, cùng lúc có một thanh niên bước ra ngoài.

Công an TP Thuận An tối nay (8/11) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ tử vong trong phòng trọ nghi bị sát hại.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: T.H

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày, nhiều người dân nghe tiếng la hét thất thanh từ một phòng trọ trong khu dân cư ở phường Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Lúc này, một số người chạy vào trong dãy trọ để kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ đang nằm bất động trên vũng máu, cơ thể có vết thương.

Cùng thời điểm này, một nam thanh niên cũng tức tốc rời khỏi phòng trọ với nhiều dấu hiệu bất thường.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan công an đã lấy lời khai của một số nhân chứng, đồng thời làm việc với một thanh niên nghi gây ra vụ án mạng.

Xuân An